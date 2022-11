Maneskin, malore per un ragazzo tra il pubblico, la reazione di Damiano

0 SHARES Condividi Tweet

Damiano David nel corso del concerto tenuto a Città del Messico si è reso conto dei problemi di salute di un ragazzo tra il pubblico, e per tale motivo ha subito interrotto la sua esibizione e chiesto aiuto.

Momenti di forte tensione sono stati quelli vissuti da Damiano David e tutti i componenti dei Maneskin nel corso del concerto tenuto dalla band a Città del Messico. Ma esattamente, cos’è successo? Un ragazzo è stato colpito da un malore e proprio il frontman del gruppo si è reso conto della situazione e ha subito chiesto l’intervento dei soccorritori.

Ragazzo colpito da malore durante il concerto dei Maneskin a Città del Messico

Avvertire da sopra il palco cosa accade tra il pubblico non sempre è semplice per gli artisti. A confonderli infatti sono molto spesso le luci, la musica, i ballerini e tutto quello che circonda gli artisti nel corso dell’evento. Ma per fortuna questo non è accaduto a Damiano dei Maneskin. L’artista proprio mentre si stava esibendo sul palco a Città del Messico durante un concerto si è reso conto che uno dei ragazzi che si trovava tra il pubblico sotto al palco non stava bene. Senza pensarci due secondi l’artista ha quindi interrotto subito l’esibizione e ha chiesto aiuto per il giovane.

Il video diventato virale sui social

Su Tik Tok e in generale sui social è diventato virale il video nel quale è possibile vedere proprio Damiano David chiedere aiuto al pubblico dopo aver notato particolari difficoltà in un giovane presente sotto al palco. Al microfono l’artista ha infatti affermato “Ragazzi per favore aiutate questo ragazzo” e ha poi invitato il pubblico a fare spazio e a creare dei veri e propri corridoi per poter consentire ai soccorritori di intervenire ed aiutare il giovane colto da malore. Un bellissimo gesto che ancora di più ha reso possibile ai fan notare la grande sensibilità che contraddistingue il frontman del celebre gruppo musicale.

Damiano David preoccupato si scaglia contro lo staff

Damiano David è apparso a tutti davvero molto preoccupato per quanto accaduto. Ed infatti con particolare alterazione si è scagliato contro i medici per il ritardo con cui hanno soccorso il giovane. E poi ancora è apparso anche particolarmente alterato nei confronti degli spettatori che hanno continuato ad assistere al concerto non tenendo in considerazione i problemi di salute del giovane. Damiano David ha quindi chiesto aiuto per il giovane e si è poi scagliato contro il suo staff affermando “Voi dovreste essere più attenti”.