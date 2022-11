Oggi è un altro giorno, interviene a sorpresa la Lucarelli per sbugiardare Milly Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

A Oggi è un altro giorno la giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli è intervenuta per smentire le parole espresse da Milly Carlucci.

Sta facendo molto discutere quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Puntata nel corso della quale i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro abbastanza duro tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. Sulla questione è anche intervenuta la conduttrice Milly Carlucci facendo delle particolari rivelazioni. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Scontro a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini

A Ballando con le Stelle non mancano mai le discussioni e le polemiche. Ed infatti anche nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato i telespettatori hanno avuto modo di assistere alle accuse mosse da Selvaggia Lucarelli nei confronti dell’attore Dario Cassini. Nello specifico la giurata ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da parte di Cassini. Il motivo? Condizionare il giudizio espresso dalla giurata in trasmissione.

Il commento di Milly Carlucci

Quanto affermato dalla Lucarelli ha lasciato un po’ tutti senza parole. Sulla questione è intervenuta anche Milly Carlucci che all’inviato del programma Oggi è un altro giorno ha rivelato di essere rimasti molto sorpresi e di avere l’intenzione di discutere in settimana di quanto accaduto. La Carlucci ha poi voluto precisare di essere convinta che la chiamata in questione sia stata fatta da Cassini in buona fede in quanto anche prima di Ballando l’attore conosceva molto bene la Lucarelli.

La replica di Selvaggia Lucarelli a Oggi è un altro giorno

Secondo Milly Carlucci quindi non ci sarebbe nulla di male nella telefonata fatta dall’attore alla Lucarelli in quanto tra i due vi era già un rapporto di amicizia. Tali parole sono state però smentite dalla stessa giurata di Ballando con le Stelle nella trasmissione condotta da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno. Nello specifico la conduttrice ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da parte della giornalista che ha voluto chiarire di non aver detto della chiamata per vendetta per le parole che l’attore a sua volta aveva espresso nei confronti del suo fidanzato. La Bortone ha poi aggiunto “Selvaggia chiarisce che i due non sono amici si sono conosciuti 17 anni fa in un programma ma poi non si sono più visti né sentiti.” Sulla delicata questione è anche intervenuta Paola Barale che ha espresso delle belle parole per Cassini sostenendo inoltre che probabilmente la telefonata non è stata fatta in mala fede.