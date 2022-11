Selvaggia Lucarelli asfaltata sui social dalla moglie di Matteo Viviani e lei replica facendole una domanda

0 SHARES Condividi Tweet

Ludmilla Radchenko ovvero la moglie della iena Matteo Viviani si è scagliata sui social contro Selvaggia Lucarelli per le parole espresse nei confronti del marito.

Selvaggia Lucarelli può essere considerata una delle donne più discusse del mondo della televisione. La celebre giornalista e giurata di Ballando con le stelle si trova infatti spesso al centro di polemiche e discussioni, e proprio nelle ultime ore a scagliarsi contro di lei è stata Ludmilla Radchenko ovvero la moglie di Matteo Viviani. Ma, per quale motivo?

Ludmilla Radchenko contro Selvaggia Lucarelli

Non è riuscita a rimanere in silenzio Ludmilla Radchenko ovvero la moglie di Matteo Viviani che proprio nelle scorse ore si è scagliata contro Selvaggia Lucarelli a causa delle parole che quest’ultima ha espresso nei confronti del marito in merito alla vicenda del suicidio del 64enne Roberto Zaccaria dopo il servizio mandato in onda la settimana precedente. L’uomo si è tolto la vita domenica scorsa dopo che Le Iene ha raccontato il caso di un ragazzo di 24 anni che nel 2020 si è tolto la vita dopo aver scoperto di aver chattato per un anno con Zaccaria che si era finto donna. Nello specifico la Lucarelli, che nei giorni scorsi è intervenuta a Oggi è un altro giorno per smentire Milly Carlucci, sembrerebbe aver definito abbastanza ‘pericoloso‘ il metodo di lavoro utilizzato da Viviani facendo riferimento al caso sopracitato. Ed ecco che la moglie della celebre iena è intervenuta scrivendo “Cara Selvaggia Lucarelli, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di m..*a su mio marito, vero?”. Ludmilla ha accusato la Lucarelli di essere sempre alla ricerca di qualcuno che parli di lei, altrimenti ha poi aggiunto “il tuo “personaggio squallido” non avrebbe nessun senso”.

Le dure parole della moglie di Viviani

Quello scritto dalla moglie di Matteo Viviani è stato un post molto lungo e soprattutto duro. L’ex letterina di Passaparola oggi appartenente ad un altro mondo ovvero quello della pittura si è poi rivolta alla giornalista difendendo il marito e sottolineando che quest’ultimo si impegna molto nel suo lavoro ed è solito battersi per la giustizia e per svolgere indagini con l’unico obiettivo di salvare le persone in difficoltà. Poi ancora ha dichiarato che Viviani è un uomo molto corretto ed affidabile aggiungendo “Tanti tremano dalla voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto”.

La risposta della Lucarelli e il botta e risposta con la moglie della iena

Selvaggia Lucarelli non è rimasta in silenzio ma ha subito deciso di replicare alle parole di Ludmilla ponendole una domanda e chiedendole come mai nonostante il suo cattivo pensiero su di lei abbia deciso di invitarla alle sue mostre dicendo di aver il piacere di farlo nonostante gli scontri con il marito. Domanda alla quale Ludmilla ha risposto “Infatti ora ti cancello dall’elenco, il veleno non sta bene nel mio mondo a colori”. Selvaggia ha quindi concluso precisando che quello inviato a lei è stato un messaggio personalizzato e ha invitato Ludmilla a chiedersi se davvero crede che lei sia una persona da volere o no ai suoi eventi.