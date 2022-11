Mattino Cinque, Panicucci  fuori di sè con l’ospite: “Non mi chiami così”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda ieri uno degli ospiti si è rivolto alla conduttrice chiamandola “Signora”. Ed ecco che proprio la Panicucci è subito intervenuta replicando alle parole dell’ospite.

Una nuova puntata di Mattino Cinque è andata in onda ieri, e proprio nel corso di tale appuntamento la conduttrice Federica Panicucci ha dato spazio alla famiglia della piccola Santina Renda scomparsa da ben 32 anni. Ad un certo punto poi la conduttrice si è rivolta ad una delle sue ospiti facendole una particolare richiesta. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

La famiglia della bambina Santina Renda ospite di Mattino Cinque

Mattino Cinque è una delle trasmissioni più amate e seguite di Mediaset all’interno della quale vengono affrontati ogni giorno tanti diversi argomenti. Oltre che di gossip il programma condotto da Federica Panicucci, che proprio ieri si è resa protagonista di una particolare gaffe, è solito occuparsi anche di vari argomenti di cronaca. E proprio nel corso della puntata andata in onda ieri Federica Panicucci ha ospitato all’interno dello studio televisivo la madre e la sorella della piccola Santina Renda ovvero la bambina scomparsa circa 32 anni fa nel nulla. Le due donne hanno raccontato quanto accaduto e nel ricordare appunto la figlia e sorella scomparsa sono apparse abbastanza emozionate. Nello specifico la madre della bambina ha rivelato di pensare sempre alla sua piccola tutte le volte che guarda la nipote. Ma non solo, le due donne hanno raccontato di ricordare perfettamente anche come era vestita la bambina precisando che quel giorno aveva delle guance molto rosse. Ad un certo punto sulla questione è poi intervenuta la sorella della piccola Santina Renda che nel rivolgersi alla conduttrice si è resa protagonista di una gaffe.

La gaffe della sorella della piccola Santina Renda

Nello specifico la sorella della bambina scomparsa circa 32 anni fa si è rivolta alla conduttrice affermando “Signora senta…”. Ed ecco che è stata proprio la parola signora ad attirare l’attenzione della conduttrice che ha subito replicato “Non mi ci chiami più…Io sono Federica e basta”. La Panicucci ha quindi invitato la sua ospite a chiamarla per nome e la sua ospite dopo qualche minuto di imbarazzo ha subito soddisfatto tale richiesta.

Il commento della conduttrice sulla scomparsa della piccola Santina

La conduttrice Federica Panicucci ha poi espresso il suo personale pensiero sulla vicenda, e proprio nel notare la grande emozione provata dalla mamma della piccola scomparsa ha sottolineato che nonostante siano trascorsi 32 anni la ferita è comunque ancora aperta. Sempre Federica Panicucci si è poi rivolta alle sue ospiti rivelando di capire il loro dolore e il loro stato d’animo e precisando che probabilmente la famiglia vive in un costante limbo. La mamma e la sorella della bambina scomparsa sono apparse davvero molto emozionate e hanno voluto ringraziare Federica Panicucci e la sua trasmissione per essersi interessati alla loro storia. La conduttrice ha voluto precisare di essere disponibile ad accompagnarle in questo viaggio facendo vedere delle fotografie di come oggi potrebbe essere Santina nella speranza di poter fare chiarezza su quanto successo.