Mattino Cinque, l’ospite alla Panicucci “Misuri le parole”, grande imbarazzo in studio

Nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda nella mattina di ieri la conduttrice Federica Panicucci si è resa protagonista di una particolare gaffe fatta nei confronti dell’avvocato della famiglia Celentano.

Anche ieri è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino Cinque. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una particolare gaffe fatta dalla conduttrice e di cui si è tanto parlato nel corso delle ultime ore.

Gaffe per Federica Panicucci a Mattino Cinque

Mattino Cinque è una trasmissione molto seguita ed apprezzata dai telespettatori. All’interno di tale trasmissione vengono spesso affrontati argomenti di vario tipo, e molto spazio viene dato anche alla cronaca. Ed infatti proprio nel corso della puntata di ieri, e di preciso nella seconda parte del programma, la conduttrice ha dato spazio all’avvocato della famiglia Celentano per parlare del terribile caso relativo alla scomparsa della piccola Angela, oggi una donna. Tutto ha avuto luogo dopo che la conduttrice si è rivolta all’avvocato dandogli la parola e precisando che proprio le sue dichiarazioni fatte nel programma hanno ottenuto molto successo sul web. L’avvocato ha quindi colto l’occasione per rivelare di utilizzare molto i social per diffondere la storia della piccola Celentano, precisando che sono stati proprio gli esperti ad offrirgli il consiglio di agire in questo specifico modo.

La rivelazione dell’avvocato e le parole della conduttrice

L‘avvocato della famiglia Celentano, che ormai da molti anni si occupa del caso, ha rivelato di aver fatto anche dei video su Tik Tok precisando inoltre che questo è considerato un grande strumento. A questo punto la conduttrice è intervenuta rendendosi protagonista di una particolare gaffe. “Questo è un social decisamente più giovane, che però fa molta presa…”.

La reazione dell’avvocato della famiglia Celentano

Alle parole espresse dalla Panicucci ecco che l’avvocato sopracitato è intervenuto per riprendere la conduttrice, sempre però mantenendo il sorriso sulle labbra. “Lei si riferisce che questo social è più giovane rispetto a me…” sono state le parole espresse dall’avvocato che ha poi voluto precisare di essere un avvocato penalista e ha poi concluso “Vorrei quindi consigliarle di misurare le parole…”. Queste parole hanno fatto molto sorridere la conduttrice che si è poi rivolta all’avvocato affermando che il social sopracitato è anche molto più giovane di lei , e sottolineando inoltre che probabilmente lei e l’avvocato sono coetanei. L’avvocato è poi tornato ad essere serio e parlando della questione legata all’utilizzo social ha rivelato che utilizzando questo metodo di comunicazione si ha la possibilità di arrivare molto lontano, ed esattamente in tutto il mondo. Secondo l’avvocato è impossibile spegnere la speranza proprio grazie alle moderne tecnologie.