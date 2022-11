Belve, grande imbarazzo per Eva Grimaldi, poi dice: “Non ne voglio parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Eva Grimaldi ospite di Francesca Fagnani a Belve ha parlato di vari aspetti della sua vita privata e risposto alle domande della conduttrice sulla sua storia con Roberto Benigni.

Una nuova puntata di Belve, celebre programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, è andata in onda nella serata di ieri. E proprio nelle ore che hanno preceduto la messa in onda della trasmissione sono emerse delle particolari indiscrezioni su uno degli ospiti presenti ovvero Eva Grimaldi. Ma, vediamo nello specifico cos’è successo.

Eva Grimaldi ospite di Francesca Fagnani a Belve

Belve è sicuramente uno dei programmi Rai più apprezzati. Proprio nel corso della serata di ieri un nuovo appuntamento con la trasmissione è andato in onda e in occasione di tale puntata i telespettatori hanno avuto modo di assistere all’intervista rilasciata da Alessandra Celentano ed Eva Grimaldi. Nel corso delle ore precedenti alla messa in onda della puntata ecco che il noto portale DavideMaggio.it è intervenuto rivelando che proprio la Grimaldi durante l’intervista ha vissuto alcuni momenti di forte imbarazzo.

Grande imbarazzo per Eva Grimaldi

Ma, qual è il motivo dell’imbarazzo provato dalla Grimaldi? Sempre secondo quanto rivelato dal portale sopracitato sembrerebbe che la conduttrice abbia colto l’occasione per parlare della storia clandestina tra la stessa Eva Grimaldi e Roberto Benigni. La Fagnani a tal proposito ha ricordato le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Eva che ha parlato di una storia che si è interrotta nel momento in cui a prendere il telefono è stata la moglie, e non Benigni, che l’ha invitata a non chiamare più il marito. Eva Grimaldi ha comunque tentato di non rispondere alle parole della conduttrice ma alla fine si è espressa affermando di non voler parlare di Benigni soprattutto per rispetto del suo matrimonio e della sua felicità con la moglie. Ma la conduttrice ha continuato chiedendo alla Grimaldi se si era innamorata di Benigni o no. Domanda alla quale la bella Eva ha risposto di si e ha poi colto l’occasione per elencare le migliori qualità che contraddistinguono l’attore e per precisare “Tra noi non è durata una sola notte…”.

Particolare rivelazione dell’attrice che ha lasciato tutti senza parole

In ultimo sempre Francesca Fagnani ha poi provato a parlare di quanto accaduto nella vita della Grimaldi. Quest’ultima nel corso di una recente intervista ha rivelato di essere stata tirata via dai vizi da una persona molto importante ovvero Imma Battaglia. Ma esattamente, di che vizi stiamo parlando? La Grimaldi ha parlato del periodo in cui beveva molto, fin dal mattino. E ha poi raccontato di aver anche assunto delle sostanza stupefacenti. E a tal proposito si è espressa concludendo l’intervista e affermando “Uscivo solo se c’era la droga”.