Tale e Quale Show, scontri tra Malgioglio e la Marini falsi, ecco chi interviene sulla questione

La mamma di Valeria Marini ha di recente smentito le voci secondo le quali le discussioni tra la figlia e Cristiano Malgioglio all’interno del programma Tale e Quale Show siano frutto di un piano studiato.

Tale e Quale Show è un programma Rai molto amato e seguito settimana dopo settimana da milioni di persone. In particolar modo ad appassionare i telespettatori sono oltre che le fantastiche esibizioni dei concorrenti anche le continue liti tra uno dei giurati ovvero Cristiano Malgioglio e la bella Valeria Marini. Ma, cosa c’è di vero dietro a tali litigi? A svelarlo è stata proprio la madre della celebre soubrette.

Gli scontri a Tale e Quale Show tra Cristiano Malgioglio e Valeria Marini

Chi segue con un certo affetto e con costanza Tale e Quale Show saprà bene che Cristiano Malgioglio è sicuramente da considerare uno dei giudici più severi. Il celebre artista in particolar modo puntata dopo puntata si scaglia sempre più contro Valeria Marini alla quale è solito rivolgere dure e pesanti critiche. Nella vita reale però i due artisti sono molto amici, e proprio per tale motivo sono molti i telespettatori che si sono domandati nel corso delle settimane se tali discussioni siano reali oppure no.

La verità della mamma della Marini

A rivelare la verità sulla questione è stata Gianna Orrù ovvero la mamma di Valeria Marini che proprio a proposito della figlia e delle discussioni con Malgioglio ha voluto precisare che purtroppo è tutto vero. E non vi è nulla di preparato prima. La signora ha rivelato che è vero che Cristiano e Valeria sono molto amici nella realtà, ed è vero che è stato proprio Malgioglio a volerla nello show. Ma ha preciato che quanto accade durante la puntata è tutto vero. E ha poi aggiunto “Basta guardare mia figlia negli occhi per capire che ci rimane male”.

Le dure parole contro Malgioglio

La mamma di Valeria Marini si è poi scagliata contro il noto artista affermando che la figlia è una persona molto sensibile che soffre per le accuse ricevute. “Lei sta al gioco ma è un po’ contrariata e mortificata”, ha poi aggiunto la signora Orrù che ha voluto chiarire inoltre che Valeria si impegna duramente tutta la settimana per poter regalare al pubblico la possibilità di osservare una buona esibizione. Inoltre secondo la mamma della bellissima Valeria Marini, che negli ultimi anni si è messa molto in gioco partecipando a reality show di grande successo come il GF Vip, ciò che realmente conta è l’affetto dimostrato dal pubblico e non il giudizio dei “cosiddetti esperti”.