Alfonso Signorini fa arrabbiare Pamela Prati, come reagisce lei in diretta tv

Alfonso Signorini fa infuriare Pamela Prati in diretta tv, lei sbotta “Voglio andarmene a casa”. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Nella serata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata del Grande fratello vip e come sempre non sono mancati i momenti di grande emozione ma anche di forte tensione. Uno di questi si è vissuto a fine puntata, proprio durante le nomination, quando Alfonso Signorini ha fatto arrabbiare Pamela Prati che si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto acceso. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip, Pamela Prati si infuria al momento delle nomination

Ieri, lunedì 7 novembre 2022 è andata in onda l’ennesima puntata del Grande fratello vip e come sempre si sono vissuti attimi di tensione, soprattutto sul finire della puntata. Alfonso ha dato il via per le nomination ed è stato proprio in occasione di questo che si sono accese le polemiche. Pamela Prati è stata nominata subito da Attilio Romita e da Edoardo Donnamaria e come spesso accade, la showgirl non l’ha presa bene ed è andata su tutte le furie.

Alfonso Signorini fa arrabbiare Pamela

Pamela però, se la sarebbe presa con Alfonso Signorini, accusando lui e tutta la redazione di non averla proprio considerata per tutta la puntata.“Guarda Alfonso…Io spero davvero di andarmene a casa…Non sto scherzando…Voglio andare a casa…Sono sicura che avete di meglio…Nemmeno mi avete salutata un altro po’ Alfonso…E dai…”. Queste le parole di Pamela che hanno lasciato tutti di stucco, in primis Alfonso. Quest’ultimo ha sottolineato il fatto che di certo non può salutare tutti ovviamente per mancanza di tempo.

Lo sfogo di Pamela

La showgirl però, avrebbe continuato con il suo sfogo dicendo “Eh va bene così Alfonso.. Saluta chi ti pare.. Ma va bene così, va bene così Alfonso”. Pamela ha discusso anche con Edoardo perchè lo riteneva un amico e non si aspettava che lui la nominasse. Ad un certo punto, Alfonso avrebbe chiesto “Cosa posso fare per te?”, ma la showgirl è andata avanti con il suo atteggiamento stizzito. “Non fare nulla…D’ora in poi sarò trasparente in questa casa…Non fate mai vedere niente di me…Non fate vedere quello che faccio…Sono ormai diventata invisibile…Mai una gentilezza nei miei confronti…”. Insomma, Pamela fino alla fine ha continuato con questo atteggiamento.