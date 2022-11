Belve, Francesca Fagnani diretta sui suoi ospiti: “Ecco cosa fanno quando vengono da me”

0 SHARES Condividi Tweet

Franceca Fagnani parla del suo programma Belve, tornato da pochi giorni in tv con una nuova edizione. La conduttrice svela alcuni retroscena sul programma.

Da qualche giorno è iniziata la nuova edizione di Belve, ovvero il programma condotto da Francesca Fagnani ed in onda su Rai 2 dal martedì al giovedì con tre puntate settimanali. È stata proprio la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani a parlare in questi giorni di questa trasmissione e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Di Più Tv. La conduttrice avrebbe svelato anche alcuni aneddoti e curiosità sul programma come il fatto che gli ospiti non conoscono in anteprima le domande che poi saranno poste e alle quali dovranno rispondere durante l’intervista.

Belve, iniziata la nuova edizione da pochi giorni

È iniziata soltanto qualche giorno fa la nuova edizione di Belve, ovvero il programma condotto da Francesca Fagnani ed in onda su Rai 2 dal martedì al giovedì, con tre appuntamenti settimanali. A parlare del programma è stata proprio la stessa conduttrice, la quale ha svelato alcuni aneddoti e ad esempio ha rivelato come gli ospiti non conoscono in anticipo le domande. “Anche se prima ci sentiamo al telefono, io e le mie ospiti non parliamo delle domande dell’intervista. Per chi viene nel mio programma, l’intervista è un salto nel buio”.

Curiosità e aneddoti raccontati da Francesca

Queste le parole di Francesca Fagnani la quale ha aggiunto che i suoi ospiti devono sicuramente avere una caratteristica, ovvero la voglia di mettersi in gioco al 100%. Nel corso dell’intervista la conduttrice ha parlato perlopiù della sua trasmissione, raccontando anche come ogni puntata viene preparata in ogni minimo dettaglio. Il primo passo è sicuramente la scelta degli ospiti che devono avere delle caratteristiche ben precise, così come ha sottolineato la stessa Francesca. Quest’ultima ha sottolineato il fatto che non per forza si debba trattare di persone famosissime, ma anche semplicemente di donne dal carattere molto forte.

La conduttrice parla della sua vita privata

Francesca ha aggiunto anche di essere sempre lei a decidere le protagoniste della trasmissione delle varie puntate, sottolineando il fatto di preferire in questo modo anche le domande da fare. Sul finire dell’intervista poi Francesca ha parlato anche della sua vita privata e nello specifico della relazione con il compagno Enrico Mentana il famoso giornalista e direttore del TG La7 “Lui mi consiglia e mi sostiene molto, in tutto”.