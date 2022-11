Ballando, tra Carolyn Smith e la Lucarelli scoppia una lite violenta, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle è accaduto di tutto. Scontro acceso tra le due giurate, Carolyn Smithn e Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è accaduto?

Nella serata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata di Ballando con le stelle, il programma noto di Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Non sono mancati i momenti di forte tensione per via di alcune liti e discussioni sorte tra giurati e concorrenti, ma anche tra i giurati stessi. In realtà, qualche discussione era già sorta nel corso delle scorse puntate ma ieri sera Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli pare che se ne siano dette davvero di tutti i colori. Cerchiamo di capire che cosa è accaduto e per quale motivo le due sono finite per litigare anche in modo piuttosto pesante.

Ballando con le stelle, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli finiscono per litigare pesantemente

Scontro piuttosto acceso tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith a Ballando con le stelle nel corso dell’ultima puntata andata in onda sabato 5 novembre. Le due hanno iniziato a discutere dopo l’esibizione di Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna. Selvaggia avrebbe dato il suo giudizio dicendo di non essere rimasta molto soddisfatta dall’esibizione e soprattutto dalla performance di Luisella, che come sappiamo per via di un infortunio non può ballare al pari degli altri concorrenti.

Scontro tra le due giurate, volano parole pesanti

Secondo Selvaggia c’è troppa differenza tra lei e gli altri concorrenti ed ha aggiunto di non voler premiarla mettendola semplicemente sullo stesso piano degli altri concorrenti. Selvaggia ha così dato dei voti piuttosto bassi alla coppia composta da Luisella e Pasquale La Rocca, trovandosi in disaccordo così con Carolyn Smith. La presidentessa della giuria ha commentato in modo positivo l’esibizione di Luisella e si è detta piuttosto infastidita dalle parole della Lucarelli. Non solo, la Smith ha sottolineato di essersi infastidita dal fatto che la collega l’ha interrotta anche più di una volta.

Interviene la padrona di casa che invita alla calma

“Io sono stata educata e ti ho lasciato parlare. Lascia parlare anche me”. Queste le parole di Carolyn Smith, alle quali ha replicato la Lucarelli dicendo “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi”. E’ dovuta intervenire così la padrona di casa, Milly Carlucci, invitando entrambe alla calma. La Smith però, avrebbe avuto l’ultima parola dicendo “Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio Ballando dal 2007″.