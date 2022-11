Ballando, Mughini una furia contro Fabio Canino “Dillo a tua sorella”

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle, ieri sera si sono vissuti attimi di tensione per via della lite tra Mughini e Fabio Canino. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Tensioni a Ballando con le stelle, nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, sabato 5 novembre 2022. Ad un certo punto, Mughini si sarebbe scagliato contro Fabio Canino e sono volate parole anche piuttosto pesanti. Si è sfiorato uno scontro acceso tra i due. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Ballando con le stelle, lite accesa tra Mughini e Fabio Canino

Nel corso della quinta puntata di Ballando con le stelle, il programma noto di Rai 1 e condotto da Milly Carlucci, è andata in scena una lite piuttosto accesa tra Fabio Canino e Giampiero Mughini. I due se ne sono detti di tutti i colori ed i toni sono stati piuttosto accesi. Canino avrebbe semplicemente detto che il maglione indossato dallo scrittore è simile a quelli che in genere indossa il Ministro del Turismo. Mughini però, non ha preso bene questa battuta di Canino e sarebbe andato su tutte le furie nel giro di pochissimi minuti.

Mughini e Canino, dure parole tra i due

“Maglione che potrebbe indossare chi? Il Ministro del Turismo? Evidentemente non sai di che cosa stai parlando”. Queste le parole di Mughini e rivolte a Canino. “Questo è un maglione di una grande designer giapponese, ne esistono cinque esemplari. Non sai di che cosa stai parlando! Ministro del Turismo lo vai a dire a tua sorella!”. Così ha incalzato ancora Mughini davanti allo stupore di tutti i presenti in studio che di certo non si aspettavano questa reazione. Canino, però, avrebbe risposto per le rime dicendo “Non ho sorelle”.

Mughini anche contro Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano

Ma non è finita qui, visto che Mughini avrebbe anche avuto uno scontro acceso con Selvaggia Lucarelli subito dopo, dicendole “Con le palette di voi giurati ci pulisco le scarpe”. A quel punto, la Lucarelli gli avrebbe risposto dicendo che nessuno lo ha obbligato a partecipare al programma di Rai 1. Mughini poi, avrebbe avuto anche da ridire con Alberto Matano che non sembra abbia gradito la battuta di Giampiero sulle palette. Alla fine, però, Canino sarebbe tornato sulla battuta iniziale, spiegando a Mughini che il Ministro del Turismo usa abiti ghepardati.