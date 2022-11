Ballando, Selvaggia Lucarelli asfalta Dario Cassini: “Mi hai telefonato prima della trasmissione per dirmi una cosa inaccettabile”, Cassini in grande difficoltà

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini hanno pesantemente litigato. Lite in studio, pesanti accuse. Ma cosa è accaduto?

Nella serata di ieri sabato 5 novembre 2022, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle il programma condotto da Milly Carlucci. Come in ogni puntata, non sono mancati i momenti di tensione e nello specifico ad un certo punto si è accesa una discussione piuttosto animata tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. Tutto ha avuto inizio subito dopo l’esibizione di Dario Cassini insieme alla sua maestra Lucrezia Lando. Ma cosa è accaduto?

Ballando con le stelle, lite accesa tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri sera sabato 5 novembre, Selvaggia Lucarelli ha discusso in modo piuttosto animato con Dario Cassini. Tutto ha avuto inizio, dopo l’esibizione di Dario Cassini e Lucrezia Lando proprio nel momento in cui i due aspettavano la valutazione da parte della giuria.

Selvaggia racconta di aver ricevuto una telefonata da parte di Dario, pesanti accuse

È stata Selvaggia Lucarelli ad accusare Dario di averle telefonato prima dell’inizio della puntata per cercare di condizionare in qualche modo il giudizio nei suoi confronti.“Dici che io ti do voti bassi per cercare di camuffare il conflitto d’interessi per via della presenza in gara di Lorenzo, eppure alle 18.30 oggi mi hai telefonato spiegandomi che ciò che dici è tutto finto e serve per costruire il tuo personaggio”. Queste le parole della Lucarelli che sicuramente hanno lasciato tutti senza parole compreso Dario che non si immaginava che la Lucarelli potesse raccontare questo episodio. Ma la giurata di Ballando con le stelle non si è limitata a questo ed ha aggiunto il fatto che al telefono gli avrebbe chiesto di dargli tre come voto per mettere in luce il suo personaggio, sottolineando che ci sono anche 5 concorrenti che ballano anche peggio di lui.

Le giustificazioni di Dario, pronto a lasciare il programma

A quel punto, il concorrente piuttosto imbarazzato ha chiesto a Selvaggia se avesse registrato la telefonata e la Lucarelli non ha potuto che rispondere affermativamente. “Mi hai telefonato per dirmi che tutto ciò che succede è finto e condizionare il mio giudizio. Ti dico che tutto quello che accade qui non è finto!”. Queste ancora le parole della Lucarelli, la quale ha aggiunto che qualsiasi suo giudizio non è di certo concordato con i concorrenti. A quel punto, Dario avrebbe tentato di giustificarsi, dicendo di essere anche pronto a ritirarsi dal programma.