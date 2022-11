Domenica In, Paolo Bonolis risponde a Mara Venier sulla crisi con la moglie Sonia e gela tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis intervistato da Mara Venier a Domenica In ha risposto alle domande sulla presunta crisi con la moglie Sonia Bruganelli smentendo ogni rumors.

Così come ogni domenica ecco che anche nel pomeriggio di ieri, 6 novembre 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In. Tra i tanti ospiti in studio anche il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis che non ha avuto timore di rispondere a nessuna domanda. Nemmeno a quelle legate ad una presunta crisi nel matrimonio con Sonia Bruganelli. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Paolo Bonolis ospite di Mara Venier a Domenica In

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori televisivi italiani più apprezzati non solo per la cultura e il talento che lo contraddistinguono ma anche per la sua eccezionale simpatia. Il presentatore proprio ieri è stato ospite di Mara Venier nel celebre programma Rai della domenica ovvero Domenica In, e proprio nel corso di tale appuntamento ha presentato il suo nuovo libro ovvero il romanzo intitolato “A notte fonda”.

La verità sulla presunta crisi con Sonia Bruganelli

Nel corso dell’intervista concessa a Zia Mara ecco che Bonolis ha poi colto l’occasione per rispondere alle indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane sulla sua vita privata, e di preciso sulla sua vita matrimoniale. Secondo alcuni rumors infatti il matrimonio tra Bonolis e la Bruganelli sembrerebbe attraversare dei momenti di crisi e a far nascere il sospetto sono state le parole espresse dalla Bruganelli che ha di recente rivelato di non dormire insieme al marito ma di dormire in case separate. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? A rivelarlo è stato lo stesso Paolo Bonolis smentendo ogni notizia. “La verità che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca” ha dichiarato Bonolis che ha poi aggiunto di non avere nulla da chiarire in quanto “le cose sono molto più semplici di così”.

Le belle parole per Sonia

Dopo aver raccontato di aver preso un altro appartamento legato al loro da una porta solo perchè la Bruganelli ha il piacere di avere una camera da letto con un suo bagno ecco che Bonolis ha continuato rivelando che mentre la moglie sta in questo nuovo appartamento con la figlia Adele lui sta nell’altro appartamento con il figlio Davide. E alla gente che vuole sapere, ha aggiunto Bonolis, “io gli dico…”fatevi i c***i vostri”. Nei confronti della moglie ha poi espresso delle bellissime parole che hanno commosso la conduttrice. Nello specifico Bonolis ha definito la Bruganelli una bravissima mamma sostenendo inoltre di essere stato molto fortunato ad avere insieme a lei dei figli.