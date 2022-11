Caso Fiordelisi-Totti, l’ex di lei: “Non è bello come si è comportato Totti”

0 SHARES Condividi Tweet

Il caso Totti- Fiordelisi continua a far molto discutere, ed ecco che nelle ultime ore sulla questione è intervenuto l’ex della gieffina sostenendo di aver visto la richiesta dell’ex Capitano della Roma sul telefono della bella Antonella.

Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista la gieffina Antonella Fiordelisi e l’ex Capitano della Roma Francesco Totti. Ad intervenire nelle ultime ore fornendo dei particolari in più sulla vicenda è stato proprio Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella, che ha voluto esprimere il suo pensiero sulla questione facendo anche una rivelazione piuttosto importante.

Il commento dell’ex di Antonella sul caso Totti

Da quando Antonella Fiordelisi nel corso di una tranquilla chiacchierata con gli altri inquilini della casa si è lasciata scappare di aver ricevuto una richiesta di messaggio su Instagram da parte di Francesco Totti ecco che è nata una vera e propria polemica. L’ex Capitano della Roma non è direttamente intervenuto sulla questione ma a suo nome ha parlato il migliore amico Alex Nuccetelli negando ogni coinvolgimento di Totti nella vicenda. Ed ecco che nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato invece l’ex fidanzato di Antonella ovvero Gianluca Benincasa rivelando di aver visto il messaggio in questione. “Sapevo dell’esistenza, c’era una richiesta, non è bello dire che non è vero. L’ho vista la richiesta”, queste esattamente le sue parole.

La famiglia Fiordelisi contro Francesco Totti e Alex Nuccetelli

Intanto proprio la famiglia di Antonella Fiordelisi ha deciso di scagliarsi contro l’ex Capitano della Roma e contro il migliore amico agendo per vie legali. La famiglia tramite una lettera dell’avvocato della bella Antonella è intervenuta chiedendo a Totti l’autorizzazione per la pubblicazione dello screenshot della richiesta di messaggio sostenendo inoltre che se non ha nulla da nascondere non avrà problemi nel fornire tale autorizzazione. E ancora, tramite tale lettera è stato chiesto a Totti di chiedere scusa alla Fiordelisi per le frasi “diffamatorie” utilizzate. Scuse che se non arriveranno porteranno la famiglia a procedere legalmente sia nei confronti di Totti sia nei confronti di Nuccetelli.

Nessuna crisi nel rapporto tra Francesco e Noemi

Quanto emerso nelle ultime settimane non ha in alcun modo infastidito la coppia Totti-Bocchi. I due infatti nei giorni scorsi si sono recarsi all’interno di un grande salone di mobili per acquistare la cucina per la loro nuova casa. La coppia sta infatti creando il proprio nido d’amore a Roma Nord, segno che ad unirli è un forte e sincero legame in grado di resistere a rumors e gossip.