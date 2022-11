Citofonare Rai 2, Max Giusti racconta un episodio su Frizzi che fa commuovere le presentatrici: “Non sapevo niente”

0 SHARES Condividi Tweet

Max Giusti nel corso dell’intervista rilasciata a Citofonare Rai 2 ha colto l’occasione per ricordare il grande Fabrizio Frizzi a proposito del quale ha espresso delle bellissime parole che hanno commosso le conduttrici.

Una puntata molto particolare e soprattutto ricca di grandi emozioni è stata quella di Citofonare Rai 2 andata in onda nella giornata di ieri, domenica 6 novembre 2022. Una puntata molto speciale nel corso della quale uno degli ospiti ovvero Max Giusti ha tanto commosso le conduttrici. Ma esattamente, per quale motivo?

Max Giusti ospite di Citofonare Rai 2

Una puntata davvero incredibile di Citofonare Rai 2 è andata in onda nel pomeriggio di ieri. Tra i vari ospiti anche il noto comico Max Giusti che ha colto l’occasione per parlare dello spettacolo teatrale Il Marchese del Grillo. Ma non solo, il noto comico e attore ha anche colto l’occasione per parlare della sua lunga carriera ricordando alcuni particolari episodi che hanno coinvolto anche le conduttrici. Come ad esempio gli scherzi fatti a Simona Ventura insieme a Matteo Mazzocchi nel corso delle prove della celebre trasmissione Quelli che il calcio. Nel corso dell’intervista rilasciata alle due conduttrici Paola Perego e Simona Ventura ecco che Max Giusti ha anche colto l’occasione per ricordare un caro amico ma soprattutto collega prematuramente scomparso. Stiamo parlando dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi scomparso all’età di 60 anni il 26 marzo del 2018.

Il commosso ricordo di Fabrizio Frizzi

Nell’intento di ripercorrere la carriera di Max Giusti sono stati mandati in onda una serie di filmati. E proprio in alcuni di questi è comparso il celebre conduttore televisivo Fabrizio Frizzi. Il comico ha quindi colto l’occasione per parlare del collega rivelando uno degli ultimi ricordi legati all’indimenticabile conduttore. Nello specifico Giusti ha raccontato alle conduttrici di Citofonare Rai 2 e al pubblico di quando una sera, e di preciso un sabato sera intorno alle 11.15, mentre si trovava a Milano ha visto in televisione un pezzo di “Attenti a Quei Due”. Subito ha pensato bene di inviare un sms a Frizzi e di chiamarlo per dirgli che sarebbe stato davvero bello poter rifare insieme le quattro puntate del programma sopracitato. Giusti ha raccontato che Frizzi ha risposto che gli sarebbe piaciuto molto e ha poi concluso “E un mese dopo non c’era più. Non sapevo niente”.

Il grande rimpianto di Max Giusti

Il comico a proposito di Frizzi ha rivelato di avere un grande rimpianto ovvero quello di non essere riuscito a capire quello che gli stava accadendo. “Avrei dovuto parlarci un po’ di più, rendermene conto un po’ di più”, queste le sue parole. Inoltre ha rivelato di essere molto dispiaciuto che il collega non ci sia più, e proprio le sue parole hanno tanto commosso la Ventura e la Perego. Quest’ultima ha colto l’occasione per parlare del conduttore scomparso utilizzando delle bellissime parole e affermando che oltre ad essere stato un bravissimo presentatore è stato anche un amico molto speciale.