Cristiano Malgioglio va ad Amici e da lì manda un messaggio a Carlo Conti, silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio ospite di Maria De Filippi nel talent show Amici ha colto l’occasione per dichiarare il suo amore alla celebre conduttrice e mandare un messaggio a Carlo Conti.

Un grande applauso ha accolto nella giornata di ieri, domenica 6 novembre, il noto artista italiano Cristiano Malgioglio all’interno dello studio televisivo di Amici. L’artista ha partecipato al talent show come giudice esterno e ha colto l’occasione per lanciare un particolare messaggio a Carlo Conti. Ma quali sono state esattamente le sue parole?

Cristiano Malgioglio ospite di Amici

Uno degli artisti italiani più amati ed apprezzati al mondo è sicuramente Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è uno dei protagonisti di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti e all’interno del quale svolge il ruolo di giudice. E proprio a Carlo Conti ha rivolto delle parole che hanno fatto molto sorridere il pubblico presente in studio e quello a casa. Nello specifico Malgioglio dopo aver fatto ingresso all’interno dello studio di Amici accolto dall’applauso del pubblico si è rivolto al conduttore di Rai 1 affermando “Ti ho tradito con Maria”. La De Filippi ha poi colto l’occasione per salutare il collega mentre invece Malgioglio ha voluto chiarire che in realtà Conti è stato felice della sua presenza nel talent show di Canale 5.

Il commento del celebre artista sul talent

Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show ha la possibilità di giudicare due ex volti del talent davvero molto bravi ed apprezzati dai telespettatori ovvero Andrea Dianetti e Antonino Spadaccino. E proprio a proposito dei due ex allievi di Amici Malgioglio si è espresso utilizzando bellissime parole e precisando “Durante i miei commenti sono il primo a dire che questa scuola è veramente miracolosa”. L’artista in diverse occasioni ha rivelato di provare molta stima nei confronti della De Filippi e della sua trasmissione ed infatti dopo aver fatto ingresso all’interno dello studio ha rivelato di avvertire una strana sensazione di tremore. Il motivo? Malgioglio ha precisato che per lui stare nello studio di Amici equivale a prendere un vero e proprio Oscar.

L’amore di Cristiano Malgioglio per Maria De Filippi

Malgioglio nel corso della puntata ha inoltre colto l’occasione per dichiarare il suo amore alla presentatrice. E l’ha fatto indossando una particolarissima maglietta nera con un simbolo bianco scritto in giapponese. Simbolo che lo stesso ha rivelato fosse dedicato alla conduttrice e al quale era legato un particolare significato ovvero “Mi sono innamorato di te”. Parole molto dolci quelle espresse dal celebre artista e che sicuramente hanno fatto molto piacere alla conduttrice.