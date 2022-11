Tale e quale, scoppia la lite tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi, poi lei fuori di sè, sbotta

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi hanno litigato in diretta tv a Tale e quale show, dopo l’esibizione di Valeria Marini. Ecco cosa è accaduto.

Nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che va in onda tutti i venerdì su Rai 1, si sono vissuti attimi di tensione. Nello specifico, ad andare su tutte le furie sono stati due giurati che a quanto pare non si sopportano più di tanto. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio e di Loretta Goggi, i due giurati del programma di Rai 1 che puntata dopo puntata non fanno altro che punzecchiarsi e litigare anche in diretta TV. Questa volta sembra che la lite sia nata in seguito alla imitazione di Valeria Marini, la quale si è esibita sulle note di Vogue nelle vesti di Madonna. A quanto pare, Cristiano Malgioglio non gradisce Valeria Marini e puntata dopo puntata è sempre più critico nei suoi riguardi.

Tale e quale show, lite in diretta tv tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi

Ieri sera venerdì 4 novembre 2022 è andata in onda l’ennesima puntata di Tale e Quale Show ovvero il programma condotto da Carlo Conti, che ha avuto un grande successo come sempre. Non sono mancati però gli attimi di tensione soprattutto per via di una lite scoppiata tra i due giurati ovvero Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. Non è di certo la prima volta che i due si punzecchiano in diretta e ieri sera tutto è iniziato in seguito all‘ esibizione di Valeria Marini che ha vestito i panni di Madonna.

Tensione in studio dopo l’esibizione di Valeria Marini

Cristiano non ha mai fatto mistero del fatto che non apprezza molto Valeria Marini o meglio le sue esibizioni ed è stato Infatti sempre molto critico nei confronti della soubrette. Loretta Goggi invece ha da sempre apprezzato l‘impegno e lo sforzo di Valeria Marini per cercare di superare i suoi limiti e raggiungere i suoi obiettivi.. È stato proprio dopo il commento di Loretta che Valeria è intervenuta per voler ringraziare anche la tua truccatrice ed il lavoro dei coach. A quel punto Cristiano Malgioglio sarebbe intervenuto, stroncando ancora una volta la showgirl dicendo “Mi dispiace ma non c’entri nulla con il trucco”. Dopo le parole di Cristiano, è intervenuta Loretta Goggi che se l’ è presa con il suo collega.

Cristiano e Loretta, la lite finisce sui social

“Cristiano, qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore”. A quel punto, la replica di Malgioglio. “Anche io lavoro ore ed ore per truccarmi”. “No, ma loro lavorano in un altro modo, noi ci divertiamo a truccarci così. Loro si fanno un bel m…per preparare i concorrenti. Quando tu distruggi regolarmente tutti togli anche gratificazione e valore ai nostri coach”. Questo scontro tra i due giudici non è sicuramente passato inosservato e sono stati tanti gli utenti del Web che hanno commentato sui vari social network. Su Twitter in tanti hanno appoggiato Cristiano Malgioglio sostenendo che effettivamente è l’unico giurato che è presente in studio, l’unico che dice le cose senza peli sulla lingua. Altri invece si sono schierati dalla parte di Loretta Goggi sostenendo che Cristiano Malgioglio sia pesante.