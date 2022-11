Totti e i messaggi alla Fiordelisi, prima Alex Nuccetelli dice: “Francesco non sa chi sia” e poi dopo l’intervento dei legali corregge il tiro: “Francesco non a usare bene i social, avrà sbagliato”, la difesa non convince

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Nuccetelli ha, ancora una volta, preso la parola per l’amico Francesco Totti ma la difesa non convince

Tiene ancora banco la questione Francesco Totti e i like che avrebbe messo sui social di Antonella Fiordelisi. La ragazza, che nella casa del grande fratello vip dove si trova attualmente, aveva spifferato che Totti le aveva scritto, è ora difesa dai suoi avvocati che hanno preso la parola dopo che l’amico di Totti, Alex Nuccetelli era intervenuto sulla vicenda smentendo le parole della ragazza. Vediamo cosa è accaduto nelle scorse ore

Antonella Fiordelisi rivela che Totti le ha scritto e Alex Nuccetelli interviene

Tutto è iniziato quando una sera, nella casa del grande fratello vip, Antonella aveva rivelato, tra le risate, che Totti le aveva ascritto un ‘ciao’ su Instagram.

A quel punto era intervenuto Nuccetelli dicendo che non era affatto vero, che la ragazza stava mentendo e che Francesco Totti non sapeva neppure chi fosse questa ragazza. E così hanno preso la parola gli avvocati della Fiordelisi chiedendo a Totti di autorizzare la pubblicazione degli screen shot, visto che non aveva nulla da temere visto che, a suo dire Antonella stava inventando tutto cavalcando l’onda del momento che sta vivendo l’ex capitano della Roma.

La difesa poco convincete di Alex Nuccetelli

Dopo l’intervento dei legali della Fiordelisi, ha preso di nuovo la parola Nuccetelli scrivendo così: “Non devo giustificarmi di nulla. Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella”.

E poi ha proseguito così: “Mi stanno arrivando messaggi e telefonate che indicano l’assoluta bontà della Fiordelisi, che non alludeva ad avances di Francesco nei suoi confronti. Dove probabilmente ci potrebbe essere un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Lascio al pubblico, che non è stupido, come a volte si ricerca l’attenzione mediatica ma su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al Grande Fratello Vip”.