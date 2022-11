Barbara D’Urso prende posizione contro Romina Power, il suo gesto fa restare tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Pomeriggio 5, nel corso dell’ultima puntata Barbara D’Urso parla del caso Romina Power- Loredana Lecciso e snobba l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco.

Ciò che è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, ovvero il programma condotto da Barbara D’Urso non è passato inosservato ed è sicuramente diventato oggetto di discussione anche sui social network. Ebbene, pare che nel corso della prima parte della puntata la conduttrice abbia parlato come sempre dei casi di cronaca più importanti, mentre nella seconda parte è stato dato ampio spazio ad argomenti più leggeri. Sul finire poi della puntata, Barbara D’Urso ha affrontato anche un argomento legato proprio al caso Romina Power e Loredana Lecciso.

Barbara D’Urso, a Pomeriggio affronta il caso Romina Power- Loredana Lecciso

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso nella seconda parte ha affrontato uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni. Ci riferiamo al caso Romina Power- Loredana Lecciso. Stando a quanto riferito dal settimanale Nuovo, pare che l’attuale compagna di Albano Carrisi abbia chiesto un risarcimento danni all’ex moglie del cantante di Cellino San Marco per la storia della diffida. Sulla vicenda è intervenuta la stessa Barbara D’Urso che si è detta particolarmente stupita.

Le parole della conduttrice che poi saluta tutti e snobba proprio la Power

“Guardate il settimanale Nuovo cosa dice…La guerra di Cellino San Marco finisce in Tribunale…La Lecciso vuole chiedere i danni a Romina…Addirittura? Nientepopodimeno…”. Queste le parole della conduttrice di Pomeriggio 5 dove ha cercato di far capire ai suoi telespettatori che cosa è accaduto realmente nei giorni scorsi tra Loredana e Romina. Una volta terminato il servizio poi, Barbara ha mandato i suoi saluti ad Albano a Loredana e alla figlia Jasmine, non considerando del tutto proprio Romina Power.“Un applauso grande naturalmente ad Al Bano, a Loredana Lecciso ed alla loro figlia Jasmine, che ho avuto modo di conoscere molto bene…”.

Non c’è simpatia tra le due, nessun mistero

Questo ancora le parole della D’Urso la quale non ha quindi menzionato Romina Power. Non è di certo un mistero il fatto che tra le due molto probabilmente non ci sia grande simpatia ed era stata proprio la stessa Romina po’ di tempo fa a dire che dalla D’Urso non ci sarebbe mai andata.