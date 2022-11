Amici, Alessandra Celentano spiazza tutti e interviene Maria De Filippi “Ma sei impazzita?”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano nel corso della puntata di Amici trasmessa nel pomeriggio di ieri si è comportata in un modo che ha lasciato tutti i presenti senza parole, compresa la conduttrice Maria De Filippi.

E’ andata in onda nella giornata di ieri una nuova puntata di Amici, celebre talent show di Canale 5. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di vedere la maestra Celentano come non mai. Ma esattamente, in che senso? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alessandra Celentano sorprende tutti ad Amici

Alessandra Celentano così come spesso accade ecco che anche nella giornata di ieri si è resa protagonista della puntata di Amici andata in onda su Canale 5. Nello specifico la celebre maestra ha fatto fatica a trattenere l’entusiasmo per una delle sue allieve ovvero Rita. Una reazione che ha lasciato tutti senza parole, compresa la conduttrice del talent show ovvero Maria De Filippi. Ma esattamente, cos’è successo? Tutto ha avuto inizio nel momento in cui ha avuto luogo la gara di danza giudicata dal noto ballerino Froz. La Celentano ha colto l’occasione per rivolgere delle critiche a dei ballerini seguite da altri insegnanti di danza. E successivamente si è poi rivolta alla sua allieva Rita rivolgendole diversi complimenti e urlando “Brava Brava”.

La reazione della conduttrice

L’euforia mostrata dalla maestra Celentano ha lasciato spiazzati tutti, compresa Maria De Filippi che sconvolta dalla situazione si è rivolta alla maestra affermando “ma sei impazzita?”. In realtà questo non è stato l’unico momento nel corso del quale la maestra ha fatto parlare di sè. La Celentano infatti si è anche resa protagonista di un particolare e soprattutto inaspettato ballo con l’amatissimo Cristiano Malgioglio. A proporre il ballo è stata la De Filippi e se in un primo momento i diretti interessati avevano deciso di rispondere di no ecco che poco dopo hanno invece cambiato idea e si sono scatenati in un ballo che ha tanto divertito i presenti. Un ballo legato allo stile modern-afro nel quale la Celentano ha dimostrato di essere abbastanza brava. Alle parole della De Filippi che ha definito molto brava la maestra ecco che quest’ultima ha risposto affermando di essere molto versatile.

Le dure parole contro alcuni allievi

Chi segue Amici sa bene che la maestra Celentano è sempre molto critica nei confronti degli allievi dei colleghi. Ed infatti proprio nel corso della puntata andata in onda ieri la maestra ha utilizzato parole abbastanza dure nei confronti di Ludovica e Samu ma anche nei confronti di Claudia. Nello specifico alla prima si è rivolta criticando la sua esibizione. A Samu si è rivolta definendo brutti i suoi piedi ed in ultimo nei confronti di Claudia si è espressa duramente definendola una “biscia“.