Amici 22, una voce attacca il programma: “Tutto pilotato”

Amici 22, pesanti accuse al programma di canale 5. “Tutto pilotato”, dicono gli utenti.

Da poco è andata in onda la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, ovvero il noto programma che da tantissimi anni viene trasmesso su Canale 5 e che ha avuto un successo davvero strepitoso. Stando alle prime battute, è sembrato che il livello degli allievi quest’anno sia più alto rispetto a quello degli ultimi anni e alcuni hanno anche già diverse esperienze lavorative alle spalle. Questo quanto è stato sottolineato dal settimanale Nuovo TV.

Amici di Maria De Filippi, la nuova edizione del programma non convince

Insomma, sembra che questa nuova edizione del programma abbia fatto in qualche modo storcere il naso ad molti telespettatori.“Ormai una vetrina per semi professionisti”, questo uno dei commenti apparsi sui social. Ma non finisce qui, visto che alcuni utenti del web avrebbero anche lanciato delle accuse molto pesanti ad Alessandra Celentano, dicendo di non sopportare più il suo atteggiamento e soprattutto i continui litigi con Raimondo Todaro.

Allievi già semi-professionisti, la scelta degli autori non piace

Effettivamente quest’anno soprattutto, sembra che i due non facciano altro che litigare ed il pubblico si sarebbe anche stancato di questi “teatrini”. C’è chi scrive, ad esempio “Certi teatrini fanno pensare che sia tutto pilotato”. Il settimanale nuovo TV avrebbe così ribadito il fatto che molti ballerini della attuale edizione di Amici, abbiano già esperienze alle spalle e questo non è piaciuto al pubblico abituato a veder nella scuola sconosciuti che poi diventano artisti.

Maddalena, già esperienze alle spalle con professionisti

Ad esempio, Maddalena ovvero l’allieva di Emanuel LO avrebbe diverse esperienze alle spalle tra cui anche un musical diretto da Garrison e Fioretta Mari intitolato Un papà sotto l’albero con le musiche di Beppe Vessicchio. Ma non finisce qui, visto che Maddalena è stata anche la protagonista di un videoclip di Aka7even riguardo la canzone intitolata Perfetto così. Insomma, il pubblico di Canale 5, affezionato al programma ormai da diversi anni non ha gradito la scelta degli autori di inserire nella scuola alcuni allievi che sono dei semi-professionisti.