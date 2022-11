Tv Talk, Sonia Bruganelli fa una gaffe incredibile, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ospite di Tv Talk si è resa protagonista di un duro botta e risposta con il giornalista Riccardo Bocca e di una particolare gaffe di cui si sta tanto parlando.

Una nuova puntata di Tv Talk è andata in onda su Rai 3 nel pomeriggio di ieri e tra i vari ospiti che hanno animato tale appuntamento con il programma vi è stata anche l’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di un dibattito abbastanza acceso con il giornalista Riccardo Bocca. Ma esattamente, per quale motivo?

Scontro a Tv Talk tra Sonia Bruganelli e Riccardo Bocca

L’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico per la schiettezza con cui è solita esprimere i suoi pensieri. La moglie di Paolo Bonolis infatti proprio al GF Vip, dove ricopre il ruolo di opinionista, è solita esporsi anche in maniera abbastanza dura e proprio questa sua caratteristica l’ha resa nel tempo tanto amata ma anche tanto criticata. In occasione della sua presenza a Tv Talk ecco che l’opinionista si è resa protagonista di uno scontro con il giornalista Riccardo Bocca al quale non ha avuto timore di rispondere anche in modo abbastanza duro. Ad un certo punto però la moglie di Paolo Bonolis ha commesso una gaffe di cui nelle ultime ore si sta molto parlando.

La gaffe fatta da Sonia Bruganelli

Lo scambio di battute tra la Bruganelli e Bocca e la gaffe fatta dall’opinionista hanno avuto luogo dopo che si è parlato della rubrica dedicata ai libri tenuta dalla bella Sonia sui social. La moglie di Paolo Bonolis ha precisato che nella vita delle persone serve molto la lettura e ha poi aggiunto “La mia forza su Instagram è che sono pop e quindi molte persone che non arriverebbero a Ivan Cotroneo e Teresa Ciabatti” . Rivolgendosi al giornalista sopracitato ha precisato di conoscere i due scrittori in questione ma ecco che Bocca ha risposto sottolineando che non ha citato persone del calibro di “Thomas Bernhard”. La Bruganelli a questo punto ha quindi chiesto al giornalista se ha avuto la possibilità di andare a cena con Bernhard rendendosi protagonista di una terribile gaffe. Il giornalista ha infatti risposto “Essendo morto è difficile“.

Il duro commento su Adriana Volpe

Nel corso della stessa intervista la moglie di Paolo Bonolis ha poi colto l’occasione per lanciare una chiara frecciatina all’ex collega Adriana Volpe. Nello specifico la Bruganelli ha rivelato di non dover fare la conduttrice o l’opinionista per tutta la vita perchè ha un altro lavoro e ha poi aggiunto di avere, a differenza di altri, la possibilità di dire tutto quello che pensa. E riferendosi proprio ad Adriana Volpe ha dicihiarato “Io capisco benissimo che chi ha fatto l’opinionista con me l’anno scorso aveva altri obbiettivi.”