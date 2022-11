Tv Talk, Riccardo Bocca massacra Sonia Bruganelli che risponde a tono e lo zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ospite di Tv Talk si è resa protagonista di un duro botta e risposta con il giornalista Riccardo Bocca che ha colto l’occasione per rivolgere delle pesanti critiche al GF Vip e le sue opinioniste.

Sonia Bruganelli è sicuramente l’opinionista più discussa del GF Vip proprio perché non ha mai il timore di esprimere il suo personale pensiero su fatti e persone. E proprio ieri la moglie di Paolo Bonolis è stata ospite di Tv Talk, celebre programma di Rai 3 all’interno del quale si è resa protagonista di un duro botta e risposta con il giornalista Riccardo Bocca. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo nello specifico cos’è successo.

Sonia Bruganelli ospite di Tv Talk

Sonia Bruganelli è stata ospite di Tv Talk nella giornata di ieri e proprio nel corso di questa sua ospitata nel celebre programma di Rai 3 si è resa protagonista di un duro scambio di battute con il giornalista Riccardo Bocca. Tutto ha avuto inizio dopo che Bocca si è scagliato contro il GF Vip utilizzando parole abbastanza dure alle quali la Bruganelli non ha perso l’occasione di rispondere. Nello specifico il giornalista ha definito il reality show condotto da Alfonso Signorini una “cafonalmachia costantemente proposta”. Parole alle quali la Bruganelli ha subito risposto sostenendo di non essere d’accordo. Il giornalista però non si è fermato, anzi al contrario ha continuato utilizzando parole poco carine nei confronti delle due opinioniste del reality e quindi Orietta Berti e la stessa Sonia Bruganelli.

Il commento di Riccardo Bocca sulle opinioniste del GF Vip

A proposito della Berti ha citato la sua “paciosa statiticità” che, ha precisato Bocca, ricorda molto le sue famose bambole. A proposito della Bruganelli si è espresso menzionando quello che per lui è un dono che la contraddistingue ovvero la sua “videogrevità che sposa molto bene il cattivo gusto, il suo, sia dal punto di vista verbale che concettuale, con lo sprofondo dei lemuri che deve commentare all’interno della Casa”.

La replica di Sonia Bruganelli alle parole del giornalista

Per Bocca quindi tutto quello che riguarda il GF Vip non è bello ma è di cattivo gusto. La Bruganelli ha quindi risposto sottolineando il linguaggio forbito utilizzato dal giornalista ed affermando di essere abituata da 25 anni a parlare con il marito che è solito esprimersi nello stesso modo. Ma ecco che è stato a questo punto che il giornalista ha controbattuto alle parole dell’opinionista affermando che in realtà tra lui e Bonolis vi è una grande differenza. Quale? Bocca ha voluto precisare che lui non è solito fare “cattiva televisione“. E ancora la Bruganelli non è rimasta in silenzio, al contrario ha risposto al giornalista affermando che lui e Bonolis stanno in televisione in orari diversi e, ha precisato “in quantità diverse”.