Michelle Hunziker, mostra la nuova casa e lancia una frecciata velenosa all’ex marito Tomaso Trussardi: “Ora finalmente non mi sento più in colpa”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram un particolare post di cui si sta tanto parlando. Le sue parole sono apparse a molti una chiara frecciatina rivolta all’ex marito Tomaso Trussardi.

Una delle donne più apprezzate del mondo della televisione è sicuramente la bellissima Michelle Hunziker finita nel corso delle ultime ore al centro dell’attenzione mediatica a causa di un lungo post condiviso nelle scorse ore su Instagram. Il motivo? Le sue parole sono sembrate a molti una chiara frecciatina rivolta all’ex marito Tomaso Trussardi. Ma vediamo nello specifico quali sono state le parole espresse dalla famosa conduttrice.

Il post social pubblicato da Michelle Hunziker fa discutere

Bellissima e soprattutto molto simpatica. Michelle Hunziker è sicuramente una delle donne più amate del mondo della televisione. La celebre conduttrice è anche tanto seguita sui social dove è sempre molto attiva e tramite i quali ama condividere con i suoi followers attimi di vita quotidiana. Proprio nelle scorse ore la bella Michelle ha condiviso un video tramite il quale ha aperto ai suoi followers le porte di casa sua. Nel video in questione è possibile vedere vari angoli e particolari della sua casa come ad esempio i divani e le tende, il salone e la libreria. Ma a colpire particolarmente l’attenzione del pubblico sono state le parole scritte dalla conduttrice come didascalia al post.

Le parole scritte dalla Hunziker

Le parole scritte dalla Hunziker sono sembrate a molti una chiara frecciatina rivolta all’ex marito Tomaso Trussardi, con il quale nelle ultime settimane si è parlato di un presunto riavvicinamento. Dopo aver detto che dopo un viaggio la cosa più bella è sicuramente quella di tornare a casa propria ecco che la Hunziker ha poi definito la sua casa un tempio che ama curare ogni giorno proprio come fosse il suo corpo. Un tempio che le permette di poter ritrovare l’equilibrio dal momento in cui vi fa ingresso. E ha poi aggiunto “Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido”. La Hunziker ha poi precisato che i colori che contraddistinguono gli ambienti la rappresentano ma soprattutto la confortano e la calmano. E, ha poi definito quello che sta vivendo come il più bel periodo della sua vita.

Frecciatina della conduttrice all’ex marito Tomaso Trussardi?

La bellissima Michelle, che presto diventerà nonna, ha poi scritto delle parole che a molti sono sembrate una frecciatina rivolta all’ex marito Tomaso Trussardi. La Hunziker ha voluto precisare di essere fiera di essere una donna che ha conquistato una grande ed importantissima libertà ovvero quella di essere se stessa, di poter continuare a seguire i suoi sogni e, ha concluso, “di concedermi il lusso di avere dei bisogni, senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei ricaricata più che mai”. Adesso la bella Michelle sente di poter dare molto di più alle persone che ama.