Verissimo, Federico Lauri a pezzi per la fine del matrimonio con Letizia e il web lo sommerge di critiche

Federico Lauri ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato della fine del matrimonio con Letizia Porcu facendo delle importanti rivelazioni. Poco dopo il noto parrucchiere è finito al centro di numerose critiche sui social.

Una nuova puntata di Verissimo è andata in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 5 novembre. Tra i vari ospiti della puntata anche il noto parrucchiere dei vip Federico Lauri noto a tutti con il nome d’arte Federico Fashion Style. La sua intervista però ha fatto molto discutere, ma esattamente per quale motivo?

Federico Fashion Style ospite di Verissimo

Una lunga intervista a Verissimo è stata quella rilasciata da Federico Lauri. Intervista nel corso della quale il noto parrucchiere dei vip ha parlato della fine del matrimonio con Letizia Porcu. I due sono stati insieme per molti anni, esattamente 17, e 5 anni fa sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Sophie. Purtroppo però poco tempo fa la loro storia si è interrotta e a rivelarlo è stata proprio Letizia Porcu tramite social. Lo stesso Federico Lauri ha rivelato di aver scoperto di essere stato lasciato leggendo il post pubblicato dalla Porcu sui social. Il noto parrucchiere nel corso dell’intervista ha infatti voluto precisare che il post condiviso dall’ex moglie non è stato concordato per cui solo dopo la sua pubblicazione ha scoperto di essere stato lasciato.

La verità di Federico Lauri sulla fine del matrimonio con Letizia Porcu

Silvia Toffanin nel corso dell’intervista ha provato a far rivelare al suo ospite le cause legate alla fine del suo matrimonio con Letizia Porcu senza però esserci riuscita. Il parrucchiere ha infatti rivelato alla conduttrice di aver ricevuto una diffida da parte dell’ex moglie. Nonostante ciò ha ammesso che da circa due anni e mezzo la storia non funzionava più bene ma ha voluto precisare che per lui Letizia è una persona molto speciale ed importante, e sempre lo sarà. “ Lei ha scelto di troncare, l’ho saputo con un post su Instagram”, ha precisato. Federico Lauri ha inoltre rivelato di non essere ancora pronto ad allontanarsi dall’ex moglie tanto da non aver ancora tolto la fede.

La reazione del mondo dei social

Silvia Toffanin ha quindi colto l’occasione per parlare di quanto si è detto negli anni ovvero che Lauri non fosse etero ma gay. Il parrucchiere ha risposto dicendo che la verità la sanno lui e Letizia e ha poi aggiunto che lui non l’avrebbe mai lasciata. Il parrucchiere ha poi parlato dell’amore che li ha sempre legati utilizzando delle parole che hanno un po’ stupito tutti. “Un amore particolare, però condiviso. Lei era consapevole di questo amore che stavamo vivendo. Era un nostro “comune accordo” questo “tipo di amore””, queste le sue parole. Sui social in molti si sono scagliati contro Lauri accusandolo di aver sempre mentito. Ad esempio vi è stato un utente che ha scritto “Silvia ce la sta mettendo tutta per fargli ammettere “sono gay, ma per motivi… ho scelto di stare in un matrimonio etero”. Lei, dopo anni, si è rotta di sta farsa””. Un altro invece ha espresso il suo parere parlando di una patetica scenetta ed affermando che probabilmente la Porcu non riusciva più a far andare ancora avanti una finta relazione. Ma, dove sta la verità?