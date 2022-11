Maurizio Costanzo diretto su Francesca Fagnani: “E’ giusto ciò che sta accadendo”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani è la conduttrice di Belve, la trasmissione che Maurizio Costanzo spera possa arrivare presto su Rai 1.

Francesca Fagnani è al timone del programma Belve, tanto amato dai telespettatori che sta avendo da diversi anni ormai un grandissimo successo. Anche la nuova edizione si sta confermando davvero molto interessante e se la trasmissione ha questo successo, il merito è anche di Francesca, che con le sue domande riesce a far confessare ai suoi ospiti anche l’inconfessabile rendendo tutto piuttosto interessante. Di lei e del suo programma ne ha parlato Maurizio Costanzo nella rubrica su Nuovo.

Francesca Fagnani, grande successo per lei e per la trasmissione Belve

Francesca Fagnani la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, la quale è al timone di uno dei programmi più amati di Rai 2. Stiamo parlando di Belve, la cui nuova edizione è iniziata da poche settimane. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che se la trasmissione stia funzionando, il merito è anche della conduttrice che non si mostra mai banale ma riesce a porre delle domande piuttosto competitive ai suoi ospiti.

Maurizio Costanzo elogia la Fagnani e si augura possa andare su Rai 1

Chi apprezza Francesca ed il suo programma è anche lui, Maurizio Costanzo il quale spera che la Fagnani possa presto passare su Rai 1. Ecco che è arrivata la risposta del conduttore e del giornalista. “Non lo vedo male su Rai2. E’ anche giusto che la Fagnani e la sua trasmissione si facciano le ossa ponendo, eventualmente, le basi per il passaggio sul primo canale”. Queste le parole di Costanzo dichiarate su Nuovo. Maurizio è intervenuto dopo che un telespettatore ha scritto alla rubrica su Nuovo, sostenendo come Francesca sia brava a tirare fuori l’anima di chi intervista e il marito di Maria De Filippoi non ha potuto che essere d’accordo.

Le parole del telespettatore

“La schiettezza con cui si rivolge ai suoi ospiti. Un modo diretto e sintetico di fare domande, che rende facile e interessante seguire il programma”. Un telespettatore ha parlato nello specifico delle prime due interviste fatte a Belve, ovvero quella a Eva Robin’s e Wanna Marchi.