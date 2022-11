Ballando, “Lucarelli e Smith non si sopportano”, la verità svelata

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non si sopportano. E’ questa l’indiscrezione velenosa sulle due giurate di Ballando con le stelle.

Poco prima dell’inizio dell’ennesima puntata di Ballando con le stelle di ieri sera, si è diffusa un’indiscrezione della quale pare se ne fosse parlato anche nei giorni scorsi. Questa indiscrezione riguarderebbe Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, le due giurate del programma condotto da Milly Carlucci, le quali nelle ultime puntate se ne sono dette di tutti i colori. Stando a questa indiscrezione potrebbe essere che le due non si sopportano affatto. Ma come stanno le cose?

Ballando con le stelle, scontro tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli

Lo scorso sabato, effettivamente, abbiamo assistito ad una lite piuttosto accesa e furibonda tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Le due hanno litigato pesantemente in puntata ma poi la discussione è anche continuata fuori dallo studio. Adesso, a parlare di questo scontro e del complicato rapporto tra le due è stato Davide Maggio, che ha risposto ad alcuni Ask su Instagram, dicendo la sua su alcuni scontri che Carolyn e Selvaggia hanno avuto in queste edizioni del programma.

L’indiscrezione di Davide Maggio sulle due

Secondo il suo punto di vista, gli scontri tra le due non sono per niente frutto di un copione. “La Lucarelli e la Smith si stanno sul c**o davvero”, questo quanto dichiarato da Davide Maggio. Come abbiamo visto, Selvaggia e Carolyn Smith hanno litigato anche in altre occasioni. La presidentessa della giuria non perde occasione nel sottolineare che effettivamente lei è l’unica tra tutti che può commentare in modo tecnico le performance dei concorrenti.

Ballerina per una notte di ieri Giovanna Ralli

La Lucarelli dal canto suo l’accusa di essere pesante e ripetitiva. Insomma, le due da anni ormai non se le mandano a dire. Intanto, nella serata di ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando, dove a vestire i panni della ballerina per una notte è stata Giovanna Ralli, una grande attrice diretta negli anni da resti come Ettore Scola, Roberto Rossellini, Mario Monicelli e Vittorio De Sica.