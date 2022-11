Maurizio Costanzo Show, Filippo Bisciglia: “Mara Venier mi ha baciato” e lei di rimando: “Non è vero, ma che dici?”, e poi lui svela tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Filippo Bisciglia nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo show si è lasciato andare ad una confessione piuttosto privata che ha visto coinvolta anche Mara Venier.

Nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show, andata in onda nella serata di venerdì si è assistito ad un vero e proprio colpo di scena. Tra gli ospiti presenti in studio, c’era Filippo Bisciglia, il quale ha fatto una confessione davvero inaspettata e inattesa, che ha visto coinvolta anche Mara Venier. Proprio mentre la conduttrice parlava del rapporto con il marito Nicola Carraro, Filippo si è lasciato andare ad una confessione.

Maurizio Costanzo show, Filippo Bisciglia fa una confessione inaspettata

Al Maurizio Costanzo show, ospite in studio Filippo Bisciglia il conduttore di Temptation Island che ad un certo punto si è lasciato andare ad una confessione. Come abbiamo visto, ad un certo punto proprio mentre la conduttrice di Domenica in parlava del rapporto con il marito Nicola Carraro, Filippo ha fatto la sua confessione. “Maurizio, io mi sono baciato in bocca con Mara Venier”. La conduttrice piuttosto incredula avrebbe risposto “Tu? Ma che sta a di?“.

Il conduttore di Temptation Island dice di aver baciato Mara Venier

Filippo però, è sembrato piuttosto sicuro di quanto detto ed avrebbe replicato dicendo “Te lo giuro. Te lo racconto?”. A quel punto, Mara avrebbe replicato dicendo ancora “Certo. Ero ubriaca, perché non me lo ricordo. E comunque non hai lasciato il segno”. Filippo avrebbe così raccontato dicendo che il bacio è avvenuto quando lui era molto piccolo.

Il racconto di Filippo e la replica di Mara Venier

“Ero piccolo. Eravamo in piazza Campo dei Fiori, io ero con un gruppo di amici, tu eri bellissima. Parliamo di 24, 25 anni fa. Ero una ragazzino. Ti dissi: ‘Mara, sei bellissima’. E tu: ‘Bello della zia’. Poi ti ho chiesto se ti potevo dare un bacio, tu mi hai preso e mi hai dato un bacetto in bocca”. Questo il racconto di Filippo, parole alle quali la conduttrice ha risposto sorridendo e con la sua solita ironia dicendo “Con la lingua?”. A quel punto, Filippo avrebbe risposto dicendo “No”. Mara si è detta molto divertita da questo ricordo.