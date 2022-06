Temptation Island non va in onda e Filippo Bisciglia sui social si sfoga: “Fa tanto male”

0 SHARES Condividi Tweet

Filippo Bisciglia, celebre conduttore di Temptation Island, nelle scorse ore si è reso protagonista di un duro sfogo social legato alla mancata messa in onda del noto programma.

Quest’anno per la prima volta dopo tanti anni non andrà in onda Temptation Island ovvero il noto programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia all’interno del quale molte coppie sono solite partecipare per mettere alla prova il proprio amore. La non messa in onda del programma ha stupito e dispiaciuto i più fedeli appassionati del programma, e proprio nelle scorse ore è intervenuto sui social il conduttore Filippo Bisciglia il quale attraverso un lungo post ha espresso tutto il suo dispiacere.

Temptation Island non andrà in onda nell’estate 2022

Ogni anno solitamente in questo periodo venivano trasmesse le prime puntate di Temptation Island ovvero il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nello specifico il programma in questione è andato in onda per otto anni consecutivi tranne quest’anno che invece non andrà più in onda. A mostrare tutto il suo dispiacere è stato, oltre ai fan del programma, anche lo stesso conduttore e quindi Filippo Bisciglia il quale nelle scorse ore si è reso protagonista di un particolare sfogo sui social. Il conduttore ha nello specifico iniziato il suo videomessaggio affermando “Ciao ragazzi questo è il periodo più o meno in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e quindi l’intero programma. Purtroppo quest’anno non sarà così. Perchè questo videomessaggio? Diciamo che io ho quasi un milione di follower su Instagram e sicuramente questo milione di follower l’ho raggiunto grazie a Temptation Island”.

Lo sfogo social di Filippo Bisciglia

Il noto conduttore di Temptation Island ha poi proseguito rivelando di aver ricevuto nel corso degli ultimi due mesi moltissimi messaggi da parte dei fan del programma e molti sono stati coloro che hanno chiesto al conduttore il motivo per il quale quest’anno non verrà trasmesso Temptation Island. A queste persone Bisciglia si è rivolto affermando di essere contento di aver ricevuto così tanti messaggi in quanto questo significa che sono stati molti coloro che in questi anni si sono affezionati alla trasmissione e a chi ci lavora. Filippo ha ammesso di essersi divertito a leggere i commenti scritti dai fan del programma sui social al termine di ogni puntata e a proposito della mancata messa in onda del programma ha dichiarato “Sappiate che anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island”.

Il saluto di Filippo Bisciglia ai followers

Filippo Bisciglia ha poi concluso rivolgendo un pensiero a tutti coloro con cui ha lavorato nel corso degli anni. E nello specifico ha affermato “Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone dalla prima all’ultima, non per valore di importanza perchè eravamo una famiglia”. Bisciglia ha poi concluso recitando la sua tipica e più famosa frase di Temptation Island ovvero “Allora pensi che io abbia un video per te?” Oppure..Tutto questo è… finite voi la frase”. Il conduttore si è poi rivolto direttamente ai fan e followers affermando “Ciao ragazzi, tanto amore, tanto sole, tanto mare. Tanta vita. Mi mancherete. Ciao”.