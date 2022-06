Isola dei Famosi, i Cugini di Campagna commettono una gaffe incredibile, interviene Vlamidir Luxuria

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata finale dell’Isola dei Famosi i Cugini di Campagna si sono resi protagonisti di una gaffe davvero incredibile di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore.

E’ andata in onda nella serata di lunedì 27 giugno 2022 la puntata finale dell’Isola dei Famosi, nel corso della quale è stato decretato il vincitore. Tra i protagonisti della puntata anche i cugini di campagna i quali si sono resi protagonisti di una particolare gaffe. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Incredibile gaffe dei cugini di campagna durante la finale dell’Isola dei Famosi

La puntata finale dell’Isola dei Famosi è andata in onda lo scorso lunedì e a vincere è stato il noto attore italiano Nicolas Vaporidis. Ma tra i finalisti più apprezzati vi troviamo anche l’amatissimo Nick Luciani ovvero il noto cantante appartenente al celebre gruppo musicale ‘I cugini di campagna’. Proprio il noto artista nel corso della puntata finale è stato battuto al televoto dalla giovane Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Ed ecco che proprio dopo l’eliminazione ha ricevuto una splendida sorpresa proprio da parte degli altri membri appartenenti al gruppo sopracitato. Nel corso dei saluti però proprio Ivano Michetti si è reso protagonista di una gaffe davvero incredibile di cui si sta tanto parlando anche nel corso delle ultime ore. Nello specifico Ivano Michetti dopo aver salutato il collega si è rivolto a lui affermando che finalmente stava per fare ritorno in Italia dopo aver partecipato a La Fattoria. Ovviamente l’artista si è un po’ confuso in quanto Nick Luciani ha preso parte ad un altro reality show e non a quello andato in onda qualche anno fa sempre su Mediaset.

L’immediato intervento dell’opinionista Vladimir Luxuria

Sulla questione è subito intervenuta l’opinionista Vladimir Luxuria che non ha perso l’occasione per precisare che in realtà l’artista ha preso parte all’Isola dei Famosi e non a qualche altro reality, soprattutto non al reality da lui menzionato. Una piccola gaffe che però non è assolutamente passata inosservata ma che al contrario ha tanto divertito non solo coloro che si trovavano in studio ma anche i telespettatori a casa che non hanno perso l’occasione di commentare il tutto sui social.

Il commento dei telespettatori

Quanto accaduto ha molto divertito i telespettatori a casa, e proprio uno di questi ha commentato scrivendo su Twitter “Uno bestemmia, l’altro chiama il reality La fattoria, mi sento male”.