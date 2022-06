GF Vip, Sonia Bruganelli massacrata per non essere stata la prima scelta di Signorini che decide di intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini nelle scorse ore è intervenuto sui social per rivelare come stanno davvero le cose e affermando di non aver mai contattato Giulia De Lellis.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore della notizia secondo la quale Sonia Bruganelli dal prossimo mese di settembre in poi tornerà a far parte del cast del Grande Fratello Vip come opinionista. Ma non solo, a far discutere è anche la notizia secondo la quale la Bruganelli sia stata in realtà una seconda scelta. E proprio su quest’ultima indiscrezione nelle scorse ore è intervenuta direttamente Sonia Bruganelli ma anche il conduttore del GF Vip ovvero Alfonso Signorini. Ma, quali sono state di preciso le loro parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Sonia Bruganelli nuova opinionista del Grande Fratello Vip

Nel corso dei mesi scorsi Sonia Bruganelli ha più volte dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista al GF Vip. Nonostante ciò però proprio nel pomeriggio di lunedì si è diffusa la notizia secondo la quale proprio la Bruganelli sembrerebbe aver accettato di tornare a ricoprire tale ruolo, notizia questa che ha fatto particolarmente discutere e di cui si sta tanto parlando. Molti sono stati i giornalisti intervenuti sulla questione, tra questi ad esempio Giuseppe Candela ma anche Davide Maggio. Quest’ultimo ad esempio ha fatto una rivelazione che ha stupito un po’ di persone. Nello specifico secondo Davide Maggio la Bruganelli in realtà altro non è che una seconda scelta dopo il no legato a Giulia De Lellis. “Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata dai mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana”, queste nello specifico le parole espresse da Davide Maggio.

La risposta di Sonia Bruganelli

A commentare la notizia è stata prima Sonia Bruganelli e poi il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso lo screen del’articolo e ha aggiunto poche ma ironiche parole ovvero “In realtà lo hanno chiesto a Pippo, poi a Topo Gigio e infine a Napo Orso Capo. E niente, non poteva nessuno“. Per poi aggiungere in un post “Tutto fumo e niente arrosto, ops!“.

Alfonso Signorini rompe il silenzio

Anche il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio ed intervenire sulla questione in modo tale da chiarire come stanno davvero le cose. Il conduttore ha condiviso un post sui social scrivendo “Siete in molti a chiedermelo: non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista al GFVip. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua“.GF Vip, Alfonso Signorini interviene sulla questione Bruganelli-De Lellis e fa chiarezza: “Non ho mai contattato Giulia De Lellis”