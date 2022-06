Caterina Balivo decide di svelare: “Ho tradito e sono stata tradita”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo torna in tv e confessa i tradimenti, la crisi con il marito Guido Maria Brera. La conduttrice parla anche del suo ritorno in tv.

Caterina Balivo è una nota conduttrice italiana, la quale nel mese di maggio 2020 ha deciso di abbandonare il mondo della tv ed effettivamente non è più stata al timone di nessuna trasmissione televisiva. Adesso la conduttrice si appresta a tornare e lo farà con due programmi televisivi. Nello specifico è tornata in tv con un programma su Tv8 e presto ritornerà in Rai. Due le trasmissioni che sono state pensate per lei. Di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, parlando del ritorno in tv e di qualche aspetto della sua vita privata. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la conduttrice?

Caterina Balivo dopo due anni di stop torna in tv come conduttrice

Caterina Balivo è pronta a fare il suo debutto in tv con due programmi tutti nuovi. In occasione del suo grande ritorno, la conduttrice ha rilasciato un’intervista parlando e raccontando anche un aneddoto su come si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Pare che tutto ha avuto inizio dalla sua nonna che pare fosse solita ripeterle spesso quanto fosse bella. Così pare che avesse scattato delle foto per Bellissima, ma non le avrebbe mai inviate. Caterina però, ha partecipato anche a Miss Italia classificandosi terza e fu proprio da questa esperienza che è iniziata tutta la sua carriera. E’ stata dapprima valletta di diversi programmi per poi arrivare anche alla conduzione.

La conduttrice parla del suo nuovo programma Chi vuole sposare mia mamma

Adesso è al timone di Chi vuole sposare mia mamma? un programma che andrà in onda su Tv8 a fine luglio. “Su Tv8, mamme separate si rimettono in discussione e il figlio può anche decidere per loro. Mentre Help parte dal presupposto che ogni giorno prendiamo trentamila decisioni, magari chiedendo consiglio a un amico, mentre qui i consigli arrivano da sconosciuti. Sono due progetti molto diversi, ma entrambi con un aspetto psicologico che mi piace da matti. Io vivo di emozioni, i programmi devo sentirli”. Queste le parole della conduttrice che ha anche parlato della crisi con il marito Guido Maria Brera.

La confessione sulla crisi con il marito

“Noi abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso, lui — fragile di salute — isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità. Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con loro”. La Balivo sembra aver anche confessato di aver subito e commesso il tradimento. “Sia ricevuto che commesso. Ma mi dava una meta dirmi: con il padre dei miei figli sarà diverso. Eppure, figli non ne volevo. Poi, vedendo Guido fare il papà, ho scoperto che i weekend con i suoi bambini non mi pesavano”.