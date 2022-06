Ambra Lombardo lancia la bomba: “Kikò mi ha cercata prima delle nozze”

0 SHARES Condividi Tweet

Confessione shock quella di Ambra Lombardo, l’ex gieffina che ha sposato adesso Lorenzo Cascino. Ma cosa ha confessato la professoressa su Kikò Nalli?

Ambra Lombardo, ovvero la professoressa che abbiamo conosciuto al Grande Fratello un po’ di anni fa sembra essere tornata a parlare del suo x fidanzato. Quest’ultimo è il famoso parrucchiere Kiko Nalli conosciuto anche per essere l‘ex marito di Tina Cipollari. I due sono stati insieme per diverso tempo dopo essersi conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia. La loro relazione è stata piuttosto tormentata e poi alla fine i due si sarebbero lasciati. Adesso a parlare è stata proprio lei Ambra e lo ha fatto a pochi giorni dal matrimonio con il fidanzato Lorenzo Cascino. La professoressa si sarebbe lasciata scappare una rivelazione piuttosto scoppiettante. Ma cosa ha dichiarato?

Ambra Lombardo, la professoressa fa una rivelazione scioccante sull’ex fidanzato

Ambra Lombardo la professoressa ed ex gieffina sembra sia convolata a nozze pochi giorni fa con il fidanzato Lorenzo Cascino. Ad ogni modo, ha rilasciato un’intervista al settimanale dipiù TV parlando del suo ex fidanzato e avrebbe rilasciato delle dichiarazioni piuttosto importanti. “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”.



L’ex gieffina è convolata a nozze con Lorenzo

Sono state queste le parole dichiarate proprio da Ambra, la quale però sembra non avere specificato se abbia risposto o meno al suo ex fidanzato. Ovviamente l’ex opinionista di Tiki Taka di Piero Chiambretti pare abbia parlato della storia con Kikò Nalli come di acqua passata. Adesso è molto innamorata del suo uomo, con il quale è convolata a nozze. Si tratta di un 41enne imprenditore siciliano che vive a Los Angeles e per il quale Ambra sembra aver perso letteralmente a testa, tanto da aver deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi in America.

Abito in pizzo, strascico lungo oltre 6 mesi un matrimonio da favola

I due stanno insieme dallo scorso anno e da quel momento non ci sono più lasciati. È stato per entrambi un vero e proprio colpo di fulmine e soltanto 13 giorni dopo il primo incontro, è arrivata la proposta di matrimonio. Le nozze tra Ambra e Lorenzo si sono tenute nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica in provincia di Ragusa. Lei ha indossato un abito di pizzo realizzato interamente a mano con uno strascico lungo circa 3 metri è largo 26 metri e mezzo.