J-Ax e Fedez, diretti sulla loro amicizia e sulla lite

I due rapper milanesi sono tornati a fare musica insieme, ma per una giusta causa. I due a poche ore dal concerto di Milano hanno parlato della loro amicizia e del litigio.

Fedez e J-ax sono tornati insieme dopo tanti anni e lo hanno fatto in occasione del concerto a Milano. Questo è andato in scena ieri sera Martedì 28 giugno 2022 e sembra che sia stato organizzato da Fedez che poi ha chiesto anche la collaborazione di J-ax. Dopo circa tre anni di stop i due sono tornati a collaborare e lo hanno fatto per una buona causa, ovvero un progetto di beneficenza Love Mi. Ma come sono andate le cose tra di loro?



Fedez e J-Ax, i due finalmente tornano a collaborare per un progetto comune e di beneficenza



Fedez e J-Ax, finalmente dopo diversi anni di silenzio sono tornati a fare coppia. Fino a 3 anni fa erano davvero inseparabili e sembra che avessero anche portato avanti un progetto in comune. Hanno avuto un successo strepitoso con alcuni brani da loro presentati che sono diventati dei veri e propri tormentoni estivi. Mentre sembrava che tutto andasse per il meglio, improvvisamente però qualcosa sembra essere andato storto ed i due si sono separati.

Cosa è accaduto tra di loro tre anni fa?



E’ stato proprio in occasione di una ospitata di J-ax a Muschio Selvaggio ovvero il podcast di Fedez che entrambi sembra abbiano in qualche modo commentato la loro amicizia che pare duri ormai da diversi anni. Dopo questa occasione sembra che nessuno dei due abbia comunque parlato e sia Fedez che J-ax hanno continuato a fare musica ma ognuno per conto proprio. Nel frattempo Fedez è diventato anche il papà di due figli ovvero Leone e Vittoria ed anche J-ax è diventato genitore continuando a pubblicare dischi e brani di grande successo come solista. Si era addirittura parlato di una rottura definitiva tra i due, ma adesso a sorpresa il marito di Chiara Ferragni ed il rapper milanese sono tornati insieme. È stato Fedez a chiedere aiuto a J-ax nella realizzazione di un progetto ovvero un concertone andato in scena nella giornata di ieri che li vede protagonisti per una giusta causa.

Love Mi, ecco il progetto beneficio organizzato da Fedez e J-Ax



Hanno raccontato così di aver collaborato per questo progetto benefico che si è tenuto nella giornata di ieri a Milano e che prende il nome di Love Mi. Si tratta di un progetto che ospiterà tanti artisti della generazione Z che daranno il loro contributo, ovviamente proprio per una giusta causa.