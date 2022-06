Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, lei senza mezzi termini: “Sono proprio stanca di te”

0 SHARES Condividi Tweet

Nozze in vista per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Simpatico siparietto tra i due sulle ipotetiche nozze.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ancora fidanzati e da quando si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, i due non si sono più lasciati. Da un pò di tempo a questa parte si parla di matrimonio anche se in realtà non c’è ancora nulla di ufficiale. Proprio nei giorni scorsi sembra che i due fidanzati abbiano in qualche modo scherzato sul loro matrimonio, del quale tra l’altro ne stanno parlano in tanti compreso il fidanzato di Cecilia Rodriguez ovvero Ignazio Moser. Ma che ci sia davvero aria di nozze a casa Pretelli, visto che comunque i due dopo vivono da diverso tempo?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, i due pronti a convolare a nozze?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno insieme da oltre 2 anni e convivono ormai da diverso tempo. Nessuno pare che avesse scommesso tanto sul loro rapporto, che invece è sembrato piuttosto stabile e molto importante per entrambi. Nei mesi scorsi si è parlato di questo ipotetico matrimonio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tuttavia , a parlare delle nozze tra i due non sono stati soltanto i diretti interessati in qualche occasione ma pare che in molti continuino a chiedersi quando effettivamente i due convoleranno a nozze.

Pierpaolo risponde in modo vado alle domande sulle nozze con Giulia

La verità è che al momento Pierpaolo e Giulia non sembra abbiano in progetto il matrimonio o potrebbe anche essere che trattandosi di un argomento piuttosto privato al momento non abbiano deciso di svelare nulla al riguardo. In questi ultimi tempi però la nota influencer sembra aver fatto un qualcosa che in qualche modo ha fatto sorgere qualche dubbio. Ebbene, nei giorni scorsi Giulia e Pierpaolo sono stati ospiti del matrimonio di Giorgia Venturini e Marco De Santis e proprio l’influencer sempre che si sia lanciata nella mischia per prendere il bouquet. Tra l’altro è stata proprio lei la fortunata tra le altre donne ad aggiudicarsi il bouquet. In seguito a questo evento, si è tornato a parlare di matrimonio. Pierpaolo Pretelli è stato ospite nell’ultima Isola party insieme a Valentina Barbieri e Ignazio Moser. Quest’ultimo pare che abbia chiesto all’ ex gieffino qualcosa circa il matrimonio con Giulia ma lui avrebbe risposto in modo piuttosto vago.

La Salemi stizzita risponde e dice “Sono veramente stanca di te”

Pretelli avrebbe fatto finta di non sentire la domanda e che il collegamento non fosse così perfetto. E’ stato a quel punto che però è intervenuta Giulia che ha risposto al posto del fidanzato. ” lui è il primo che mi dice vai amore prendilo. Io sono veramente stanca di te poi quello non è nemmeno il mio secondo bouquet è il mio terzo bouquet!. A quel punto dopo le parole della fidanzata, Pierpaolo avrebbe aggiunto “ ti sei alzata che pareva i buffon. sai che c’ho una scaramanzia che più buche prendi più cala la possibilità di sposarti?”. Con queste parole ovviamente Pierpaolo avrebbe scherzato, anche se la fidanzata in modo piuttosto stizzito avrebbe risposto “Io sono veramente stanca di te”. Insomma, un siparietto molto simpatico e divertente che però ha fatto ben capire, forse, come stanno le cose tra i due.