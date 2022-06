Sonia Bruganelli attaccata sui social: “Hai fatto la sceneggiata” e lei “E’ meglio se taci”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli nel corso delle ultime ore si è resa protagonista di un duro scontro social con il giornalista Giuseppe Candela. Scontro nel quale è intervenuto anche Davide Maggio rivelando che quella della Bruganelli sarebbe una seconda scelta dopo il no a Giulia De Lellis.

Sonia Bruganelli è stata una delle opinioniste più discusse del Grande Fratello Vip. E dopo aver annunciato in diverse occasioni di non avere più intenzione di tornare nel reality show in questione oppure in altri reality ecco che sembrerebbe aver cambiato idea. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni la moglie di Paolo Bonolis sembrerebbe essere stata confermata anche per la settima edizione del GF Vip e proprio nelle ultime ore Sonia Bruganelli si è resa protagonista di uno scontro social con il giornalista Giuseppe Candela. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Sonia Bruganelli nuova opinionista del GF Vip

Da ormai diversi giorni si fanno sempre più insistenti le voci del ritorno di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis tornerà nella trasmissione come opinionista nonostante in diverse occasioni abbia rivelato di non avere alcuna intenzione di farlo. E proprio nel corso delle ultime ore si è resa protagonista di un duro scontro sui social con il giornalista Giuseppe Candela. Nello specifico tutto ha avuto inizio nel momento in cui proprio Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ha scritto un post su Twitter ironizzando sulla questione. “Dopo la pioggia di annunci via social e settimanali, arriva il dietrofront di Sonia Bruganelli che resta al GfVip come opinionista”, sono state queste nello specifico le parole espresse dal giornalista che ha poi aggiunto “Voci da Cologno Monzese. Sceneggiate di rito a parte, sarebbe stata proprio la Bruganelli (pentita dei tanti annunci fatti?) a chiedere chiedere tornare al #GFVip. Non un figurone”.

La risposta di Sonia Bruganelli

Come ha risposto Sonia Bruganelli alle parole espresse da Giuseppe Candela? La moglie di Paolo Bonolis, che come molti sapranno non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero, ha risposto alle parole del giornalista scrivendo “Ma se le cose non le sai non fai più bella figura a tacere? E’ tornato il giornalista con le sue invenzioni. ‘Si direbbe..’; ‘Voci..’. Sei davvero il numero uno caro Candela!”. Poi ancora Sonia Bruganelli ha proseguito condividendo uno screen dell’articolo condiviso da TvBlog e a tale screen ha aggiunto “Poi ci sono quelli che sanno di cosa stanno parlando!”. Alle parole scritte da Sonia Bruganelli però Candela non è rimasto in silenzio. Anzi al contrario dopo aver screenshottato le storie postate dalla Bruganelli le ha ricondivise su Twitter scrivendo “Bruganelli conferma: fa il GFVip ma fa sapere che Signorini l’ha pregata in ginocchio. Erano tutti in lacrime e disperati, Piersilvio temeva il tracollo poi la signora Bonolis ha concesso questo favore. Prossima tappa? Cover su Chi e parole di ringraziamento del direttore”.

Il post social di Davide Maggio

Nella questione tra Sonia Bruganelli e Giuseppe Candela è anche intervenuto ad un certo punto Davide Maggio. Il noto giornalista ha infatti rivelato che in realtà la Bruganelli sembrerebbe essere stata una seconda scelta dopo il no a Giulia De Lellis. Nello specifico Maggio ha dichiarato “Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata dai mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis”. Stando a quanto rivelato da Maggio avrebbe dovuto esserci proprio la nota influencer romana al posto della Bruganelli ma in seguito alla bocciatura del suo nome sarebbe stata ripescata la moglie di Bonolis . Maggio ha poi continuato “A quanto pare ha accettato l’invito pur avendo dichiarato che non avrebbe preso nuovamente parte al programma”. Parole alle quali Giuseppe Candela ha subito replicato scrivendo “Devo scusarmi con Sonia Bruganelli, era addirittura peggio di come avevo scritto. Come svela Davide Maggio, non volevano nemmeno riconfermarla e avevano scelto Giulia De Lellis. Ahia”.