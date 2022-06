Caterina Balivo posta una foto della comunione del figlio e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo, la conduttrice festeggia la comunione del figlio. Il suo outfit non passa inosservato, piovono critiche sui social.

Caterina Balivo è una nota conduttrice italiana la quale da diverso tempo ormai è entrata a far parte del mondo dello spettacolo. È stata al timone di alcune trasmissioni molto importanti di Rai 1 ed ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Sul finire del 2020 proprio in piena pandemia Caterina Balivo, pare avesse preso la decisione di lasciare la TV fino a data da destinarsi. Effettivamente è stata lontana dalla tradizione per un po’ di tempo, anche se ha continuato a prendere parte ad alcuni programmi televisivi ma non come conduttrice. Adesso invece è pronta a tornare in grande stile con due programmi che saranno condotti proprio dalla stessa.

Caterina Balivo torna in grande stile in tv, attiva sui social

In questi giorni, Caterina ha festeggiato la comunione del figlio Guido Alberto e per questa occasione molto particolare ha sfoggiato un outfit che pare non sia però piaciuto proprio a tutti. Ma che abito ha indossato e soprattutto perché è stata così tanto criticata?

La conduttrice festeggia la comunione del figlio Guido Alberto

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate di sempre ed anche una tra le più ricercate soprattutto dal Rai. Ebbene, in questi giorni la Balivo sembra aver festeggiato la comunione del figlio Guido Alberto. Per questa occasione speciale per lei e per tutta la sua famiglia la conduttrice ha indossato un outfit che però non sembra essere piaciuto proprio a tutti quanti. Nello specifico, la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Social un scatto dove la stessa appare in compagnia del figlio Guido Alberto. In questa foto i due si abbracciano e sembra che siano entrambi molto sorridenti.

Le critiche per l’outfit scelto da Caterina

Tu che non è passato inosservato però, è stato l’outfit di Caterina che per l’occasione ha indossato un vestito bianco. In molti sembra l’abbiano accusata di essere lei la protagonista piuttosto che il figlio. Molti si sono limitati semplicemente a fare gli auguri e anche i complimenti per l’ outfit della conduttrice e del figlio ma ci sono stati anche tanti altri che non si sono di certo risparmiati nel criticare e commentare in modo poco carino. “Ma chi dei due ha fatto la prima comunione? Forse si poteva evitare il vestito bianco, sembri mia nonna” oppure “Ma come ti sei conciata, volevi prendere tu il sacramento?”.