Ilary Blasi scatenatissima con Nicola Savino e Vladimir Luxuria a cena per brindare alla fine dell’Isola dei famosi

La conduttrice dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi si è lasciata andare al divertimento nella serata dedicata alla fine dei giochi. Durante la cena di fine reality la conduttrice si diverte con Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Nella serata di ieri lunedì 27 giugno 2022 è andata in onda l’ultima puntata dell’Isola dei famosi. La finale è stata davvero ricca di colpi di scena e molto avvincente. A vincere l’edizione 2022 del reality di Canale 5 è stato l’attore Nicolas Vaporidis. Ebbene, sembra proprio che nel corso della puntata Ilary Blasi abbia dato il meglio di se e lo stesso pare che abbia fatto la sera prima. Domenica, infatti, ovvero la sera prima della finale si è tenuta una cena con tutta la produzione ed il team del noto reality show. Pare che la moglie di Francesco Totti sia tanto divertita insieme a Vladimir Luxuria ed a Nicola Savino. Ma cos’è accaduto nello specifico tra la conduttrice e gli opinionisti?

Isola dei famosi, cena di fine reality prima della finale



Il pre puntata dell’Isola dei Famosi è stata davvero molto divertente e soprattutto molto entusiasmante, soprattutto per la conduttrice Ilary Blasi, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ma cosa è accaduto nello specifico?



Tanto divertimento per la produzione e cast dell’Isola dei famosi

Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino pare che durante la serata di domenica, si siano tanto divertiti. I tre hanno documentato la serata e lo hanno fatto attraverso i social network. Hanno infatti condiviso delle storie dove nello specifico Ilary pare ballasse con Savino uno scatenato rock and roll. A cerchio stretti attorno i due anche Vladimir Luxuria e gli altri naufraghi. Pare che da queste storie sia apparsa una certa sintonia tra Ilary Blasi e Nicola Savino così come con Vladimir Luxuria e del resto in questi mesi lo abbiamo notato puntata dopo puntata.



Balli e divertimento per la conduttrice e il regista

Le Storie pubblicate ancora nella serata di ieri però hanno fatto emergere anche una certa sintonia tra Ilary Blasi e Roberto Cenci ovvero il regista delle reality. Ilary si è lasciata Infatti fotografare insieme al regista e ha condiviso poi sul suo profilo Instagram praticamente di tutto. Attraverso le sue Instagram Stories e post ha voluto così raccontare una cena alla quale hanno preso parte tutti produttori ed il cast dell’Isola dei famosi 2022. Spazio soltanto alle risate divertimento e ogni tipo di malumore è stato lasciato fuori.