Isola dei famosi 2022, Alvin spiazza tutti per ciò che dice a Ilary Blasi

Complimenti tra Ilary Blasi e Alvin, in puntata alla finale la conduttrice e l’opinionista stupiscono tutti.

L’Isola dei famosi 2022 è volto al termine per quest’anno e la finale è andata in onda nella serata di lunedì 27 giugno. La puntata è stata ricca di colpi di scena e sembra che uno di questo sia stato la proclamazione del vincitore ovvero Nicolas Vaporidis. Con la fine del programma, sono anche finiti gli screzi tra Ilary Blasi e Alvin, il noto inviato dell’Isola dei famosi. I due sembra che in genere andassero tanto d’accordo, ma questa edizione è stata caratterizzata da momenti di tensione tra i due. Ad ogni modo, nel corso della puntata finale dell’Isola è finito tutto nel migliore dei modi con tanto di complimenti della conduttrice nei confronti dell’inviato. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio che cosa è accaduto.

L’Isola dei famosi 2022, con la finale finiscono gli screzi tra Ilary e Alvin

Nel corso della finale dell’Isola dei famosi 2022, sembra che Ilary Blasi e Alvin non si siano risparmiati nel farsi i complimenti. “Questa sera stai benissimo, peccato tu sia già sposato”. Queste le parole di Ilary nei confronti di Alvin mettendo fine a tutti gli screzi che hanno così caratterizzato questa edizione del reality di Canale 5. In molti, nelle scorse settimane sembra abbiano pensato che tra i due potessero esserci dei malumori ma in realtà pare non fosse così.

Malumori tra i due? In puntata solo complimenti

“Grazie. Ho scelto il tuo colore preferito. Non so se hai notato”. Questa la risposta di Alvin ai complimenti di Ilary. Questo scambio di complimenti non sembra sia passato inosservato e dimostra quanto sia grande il livello di amicizia e di affetto tra i due. Effettivamente Ilary e Alvin sono amici da diversi anni e insieme hanno condotto diversi programmi.

Le parole di Alvin sul rapporto con Ilary

Riguardo il fatto che tra i due potesse esserci astio, sembra che a parlare sia stato proprio Alvin il quale ha rilasciato un’intervista un pò di giorni fa. “Credo che quest’Isola abbia scoperchiato le nostre personalità, abbiamo lavorato insieme in parecchi programmi. A Top of The Pops, che era una trasmissione musicale facevamo dei lanci sulle canzoni del momento, quindi la gente non poteva capire davvero chi fossero i conduttori. In Eurogames già traspariva questo rapporto tra me e lei, il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così. Il nostro manager Franchino, che purtroppo non c’è più, quando era in giro con me diceva dai mandiamo un messaggio a Ilary prendiamola un po’ in giro e lo stesso facevano loro con me”. Queste le parole dichiarate da Alvin.