Grande Fratello Vip 7, notizia bomba, Alfonso Signorini ha convinto Sonia Bruganelli a tornare come opinionista

Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 7, e nello specifico sembrerebbe che Sonia Bruganelli sia pronta a tornare a ricoprire il ruolo di opinionista.

Avrà inizio il prossimo mese di settembre la settima edizione del Grande Fratello Vip, e proprio nelle ultime ore è emersa una notizia bomba che sta facendo davvero tanto discutere. Nello specifico secondo quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbe che tra gli opinionisti vi sarà un grande ritorno. Ma esattamente di chi stiamo parlando? A tornare nello studio di Cinecittà potrebbe essere proprio Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli di nuovo finalista al Grande Fratello vip?

Sonia Bruganelli è stata, insieme ad Adriana Volpe, l’opinionista della sesta edizione del GF Vip. La moglie di Paolo Bonolis in diverse occasioni ha rivelato di non voler più fare parte di nessun reality show e di voler tornare al suo lavoro da produttrice. A chi nei mesi scorsi le ha chiesto se avrebbe potuto, nel tempo , fare ritorno nello studio del GF Vip come opinionista la Bruganelli ha sempre risposto di no, ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Stando a quanto rivelato da TVBlog sembrerebbe che proprio Sonia Bruganelli sia pronta a tornare a ricoprire il ruolo di opinionista al fianco di Alfonso Signorini.

Colpo di scena al Grande Fratello vip 7

La notizia del presunto ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello vip 7 sta facendo particolarmente discutere ma soprattutto ha colto di sorpresa tutti i più fedeli appassionati del noto reality show. Quello che in tanti si stanno domandando è come mai Sonia Bruganelli abbia scelto di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista dopo che per diversi mesi ha dichiarato di non volerlo fare. Forse il corteggiamento di Alfonso Signorini è stato molto intenso, tanto da essere risuscito alla fine a convincerla? Al suo fianco però, sempre secondo le prime indiscrezioni, non vi sarà ancora una volta Adriana Volpe che invece in diverse occasioni ha dichiarato di aver avuto il piacere di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista nel noto reality show di Canale 5.

Quando inizia la nuova edizione e chi ne farà parte

Quando avrà inizio il Grande Fratello Vip 7? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni e nello specifico sempre stando a quanto rivelato TVBlog la nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe avere inizio il 19 settembre 2022. Il programma andrà in onda in prima serata sempre su Canale 5 mentre invece h24 su Mediaset Extra.

Poche invece sono le indiscrezioni relative al cast. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, e di preciso secondo quanto affermato da 361 Magazine, potrebbe farne parte la cantante Fiordaliso.