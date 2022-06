Mara Venier mette in grande imbarazzo Alberto Matano ma poi lui trova un modo per rimediare

0 SHARES Condividi Tweet

Un simpatico siparietto è stato quello messo in scena dalla nota conduttrice televisiva Mara Venier e il collega Alberto Matano in occasione della nuova edizione del Premio Biagio Agnes. Cos’è accaduto nello specifico? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il grande affetto che lega Mara Venier e Alberto Matano

Tra i conduttori Rai più amati e seguiti dai telespettatori vi troviamo sicuramente Mara Venier, celebre conduttrice di Domenica In, e Alberto Matano ovvero il conduttore de La Vita in Diretta. I due oltre ad essere legati da una grande stima professionale sono anche molto legati nella vita da un profondo affetto. Infatti è stata proprio Mara Venier a celebrare le nozze di Alberto Matano e del compagno, oggi marito, Riccardo. A testimonianza del grande affetto che Mara Venier nutre per Alberto Matano ecco che la conduttrice nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento sopracitato ha espresso delle bellissime per il collega e amico. La Venier ha di preciso affermato “Volevo ringraziare Alberto Matano. Alberto, ti amo! Peccato che sei già sposato!”.

I due conduttori protagonisti di un simpatico siparietto sui social

Ma esattamente, cos’è successo tra la conduttrice e il collega? La nota presentatrice di Domenica In ha trovato mezzo nudo il marito di Alberto Matano. Nello specifico tutto ha avuto inizio poco prima dell’inizio delle prove relative alla manifestazione sopracitata. Alberto Matano, di preciso, si trovava in videochiamata con il marito Riccardo quando ad un certo punto è intervenuta nella conversazione proprio Mara Venier. Matano ha quindi girato lo smartphone per far vedere a Mara Venier il marito. La conduttrice a sua volta stava riprendendo il tutto con il suo smartphone in modo tale da poter condividere il tutto sui social. Peccato però che proprio Riccardo non era molto vestito. “Amore, stiamo facendo una storia!”, queste le parole espresse da Mara Venier e alle quali Matano ha subito replicato “No, che è nudo!”. Mara Venier da parte sua ha deciso di non rimanere in silenzio e alle parole del collega e amico ha risposto affermando ““Saluta il tuo pubblico, quando torni amore? Torna, sta casa aspetta a te! Ah, ma è nudo davvero Riccardo!”. Matano ha interrotto la collega e amica dicendo: “Va bene, censurato!”.

Grande imbarazzo per il celebre conduttore

Quanto accaduto da una parte ha imbarazzato Alberto Matano ma allo stesso tempo ha fatto tanto sorridere i followers della conduttrice e del collega.