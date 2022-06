Alessandra Amoroso nella bufera, nega un autografo ad una fan, sui social la massacrano ma poi lei si giustifica

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Amoroso è finita al centro di una grossa polemica in quanto accusata di aver negato l’autografo ad una fan. L’ artista però non è rimasta in silenzio e sui social ha spiegato il perchè di questo suo gesto.

E’ finita al centro di una vera e propria polemica, nelle ultime ore, la celebre artista italiana Alessandra Amoroso diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione e vittoria al talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. La stessa artista a causa delle polemiche e delle accuse ricevute ha scelto di intervenire replicando sui social.

Alessandra Amoroso al centro di una grossa polemica

Alessandra Amoroso è stata una delle artiste che ha preso parte all’evento musicale Tim Summer Hits. Molti i fan presenti che hanno atteso per ore di poter vedere da vicino la propria beniamina, peccato però che quando è successo qualcosa non è andata per come previsto. Nello specifico è accaduto che una fan ha chiesto all’ex allieva di Amici un autografo sul cuscino. Alessandra Amoroso alla richiesta in questione ha reagito chiudendo il tappo del pennarello e rifiutando la richiesta della fan. La giovane artista ha subito motivato il suo gesto affermando “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”. Il video in questione ha fatto il giro del web e la nota cantante salentina è finita al centro di critiche e polemiche.

Le accuse sui social

Quanto accaduto non è assolutamente piaciuto al popolo del web che non ha perso l’occasione per rivolgere all’artista delle dure critiche. “No vabbè mi è proprio scaduta. Peccato perché ero un suo fan, ma dopo questa vai pure da sola… Ale Ale Ale…”, “Mi spiace che non ti abbia lasciato l’autografo! Tu sei stata fin troppo carina! Tutti superstar, mah”, “Io non andrò più ai suoi concerti sennò gli altri ci rimango male…” questi alcuni dei commenti scritti da alcuni utenti.

La risposta di Alessandra Amoroso alla polemica

Il video sopracitato ha fatto il giro del web, e proprio Alessandra Amoroso nelle scorse ore si è trovata costretta ad intervenire. La nota cantante salentina infatti ha rotto il silenzio tramite social e l’ha fatto scrivendo un lungo post. “Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo“. Sono state queste nello specifico le parole scritte da Alessandra Amoroso che ha poi proseguito “Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre.” In ultimo Alessandra Amoroso si è rivolta direttamente a tutti coloro che le hanno rivolto delle dure critiche. E nello specifico ha dichiarato “Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”