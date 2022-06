Fedez e Ambra, botta e risposa sui social, lui “Facciamo nottata”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez e Ambra Angiolini, si parla di tensione tra l’attrice e il rapper entrambi giudici ad X Factor. A fare chiarezza ci pensa lui, il marito di Chiara Ferragni.

Fedez e Ambra sono davvero ai ferri corti? Secondo alcune indiscrezioni i due giudici di XFactor avrebbero avuto modo di discutere in queste settimane. Come già abbiamo avuto modo di vedere, l’attrice ed il cantante fanno parte del cast di X Factor 2022 il programma targato Sky che inizierà a breve. Il cast sarà differente rispetto alla scorsa edizione e nello specifico troveremo Fedez insieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Secondo il settimanale Chi durante alcune registrazioni del programma Ambra Angiolini e Fedez avrebbero avuto modo di pizzicarsi e litigare in alcune circostanze ben specifiche.

X Factor, cambia il cast con tanti nuovi ingressi e novità

X Factor sta per tornare con una nuova stagione entusiasmante.Il cast sarà diverso rispetto all’edizione passata.Dissapori tra il rapper e l’attrice? Sempre secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che Fedez insieme ai due amici e colleghi giudici abbiano in qualche modo snobbato Ambra. Stando a questa indiscrezioni sembrerebbe proprio che i due non si sopportano affatto. Ma è davvero così?

Fedez e Ambra Angiolini ai ferri corti?

Fedez e Ambra Angiolini sembra che non si sopportano proprio o almeno questo è quanto ha fatto intendere dal settimanale Chi secondo cui tra i due sarebbero volate delle parole anche molto forti durante alcune registrazioni di X Factor. La verità però sembrerebbe essere altra ed a fare un po’ di chiarezza è stato proprio Fedez attraverso i suoi canali social. Il noto rapper ha pubblicato alcune Instagram Stories proprio insieme ad Ambra pubblicati durante alcune registrazioni del programma X Factor.

Il marito di Chiara Ferragni fa chiarezza sul rapporto con l’attrice, il post su Instagram

Fedez pare che si sia inquadrato con l’attrice e avrebbe aggiunto una battuta ovvero “Facciamo nottata”. Il rapper avrebbe anche taggato Ambra Angiolini che ha rilanciato sul suo profilo Instagram questa storia. Insomma, non sembra proprio che tra i due ci siano tensioni o problemi di nessuna natura. Possibilmente è capitato che durante il programma i due si siano pizzicati e scontrati per avere avuto delle visioni diverse su alcuni cantanti, ma parlare di scontri o di dissapori sembra essere davvero esagerato. Fedez in realtà va molto d’accordo con quasi tutti i suoi colleghi e sembra nello specifico che abbia stretto una bellissima amicizia con Rkomi. Quest’ultimo qualche giorno fa ha confermato il fidanzamento con Paola Di Benedetto e su web sono spuntate le prime immagini e fotografie di coppia.