Stefano De Martino senza freni su Andrea Delogu: “Siamo un’accoppiata perfetta”

Stefano De Martino nel corso di una recente intervista ha parlato del bellissimo rapporto di affetto e amicizia che lo lega alla collega Andrea Delogu ovvero colei insieme alla quale condurrà l’evento musicale Tim Summer Hits.

Nel corso della bella stagione prendono sempre il via i programmi musicali ai quali sono soliti partecipare diversi importanti artisti. Proprio su Rai 2 a partire dal prossimo 30 giugno avrà inizio l’evento musicale Tim Summer Hits e a condurre saranno Stefano De Martino e Andrea Delogu. Ed ecco che proprio di recente ad esprimersi sull’evento ma anche sul rapporto che lo lega alla collega è stato proprio De Martino. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Stefano De Martino e Andrea Delogu conduttori dell’evento musicale Tim Summer Hits

Tantissimi saranno gli artisti che nel corso delle settimane si esibiranno sul palco dell’evento musicale Tim Summer Hits. A condurre il tanto atteso evento saranno due famosi e amatissimi conduttori televisivi ovvero Stefano De Martino e Andrea Delogu. I due oltre ad essere dei colleghi sono, prima di tutto, due grandi amici. E proprio a proposito di tale amicizia si è espresso De Martino nel corso di una recente intervista rilasciata a RadiocorriereTv. “La nostra complicità e la nostra amicizia possono essere un valore aggiunto. Penso che l’accoppiata sia perfetta perché tra noi riusciremo a non essere formali, cercheremo di portare sul palco un po’ di autenticità”, queste le sue parole.

Il rapporto di Stefano De Martino con il palco

Il noto conduttore, ed ex ballerino, ha poi continuato la sua lunga intervista svelando qual è il suo reale rapporto con il palco. Il giovane ha nello specifico rivelato di avere una buona preparazione musicale non solo perchè da bambino ha suonato il pianoforte, ma anche perchè da ballerino ha imparato a conoscere la musica in ogni suo genere. E a proposito di quello che è il suo rapporto con il palco, e nello specifico con quello di Tim Summer Hit ecco che De Martino si è espresso affermando “Non ho mai avuto paura di salire sul palco ma sempre tantissima adrenalina, che ho imparato a gestire nel tempo grazie alla consapevolezza”.

I brani preferiti da De Martino per l’estate 2022

In ultimo De Martino si è espresso rivelando quali sono i suoi brani preferiti in questa estate 2022. Nello specifico l’ex ballerino ha rivelato che tra tutte le canzoni dell’estate al momento sono tre presenti nella playlist che apprezza particolarmente. E questi sono “Tribale” di Elodie, “5 gocce” cantato da Rkomi e Irama e per finire le varie canzoni di Sangiovanni.