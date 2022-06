Alessandro Cecchi Paone diretto su Vittorio Brumotti: “Con i suoi servizi sulla droga fa sacrifici inutili”

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia la notizia è molto amato ed apprezzato, anche per via del suo coraggio. Ha portato avanti tante inchieste importanti. Di lui parla un collega. Cosa ha dichiarato?

Vittorio Brumotti lo conosciamo tutti per essere noto inviato di Striscia la notizia il quale in questi anni ha portato avanti dei servizi molto importanti e anche molto pericolosi per lui e per la sua persona. Ormai è da diverso tempo che il noto inviato è in prima linea contro la droga e spaccio di droga ed ha dimostrato In tante occasioni di avere tanto coraggio.

Vittorio Brumotti, coraggio da vendere nel portare avanti le inchieste e servizi a Striscia la notizia

Brumotti, in questi anni ha raccontato quindi questa triste piaga che affligge purtroppo ancora oggi il nostro paese, svelando delle verità nascoste e mettendo in serio pericolo se stesso. Effettivamente in questi anni Brumotti e del resto tutta la produzione di Striscia la Notizia ha ricevuto delle minacce molto importanti per aver messo e svelato delle verità scomode. Adesso a parlare di Brumotti e del suo lavoro svolto in questi anni è stato Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo tiene una rubrica sul settimanale Nuovo TV e pare che rispondendo ad un lettore abbia dato il suo parere su Brumotti e sul suo lavoro svolto in questi anni per Striscia la notizia e per tutti noi.

Alessandro Cecchi Paone su Brumotti, le parole di elogio

“Ammiro profondamente Vittorio per le sue inchieste sulle piazze di droga che da anni conduce a Striscia la notizia”. Queste le parole di Cecchi Paone il quale ha anche aggiunto “Bravo Brumotti e tutti i colleghi che coraggiosamente svelano come il mercato della droga sia fiorente”. Alessandro Cecchi Paone poi ha allargato il discorso parlando anche della legalizzazione della cannabis mostrandosi favorevole. Secondo Cecchi Paone, Infatti legalizzando la cannabis si potrebbe in qualche modo alleggerire le Piazze dallo spaccio.

Legalizzazione della Cannabis, il punto di vista del giornalista

Tuttavia secondo Alessandro Cecchi Paone questo sarà un in realizzabile nel nostro paese. “Io da sempre appoggio gli antiproibizionisti e radicali che chiedono la legalizzazione e il controllo del consumo, solo che la mafia non gradisce e i troppi soldi diventano intoccabili nonostante i sacrifici di Brumotti”. Questo ancora quanto ho scritto da Cecchi Paone su nuovo TV. Durante l’estate Brumotti smette di portare avanti questi servizi e si dedica a Paperissima Sprint con tanti servizi divertenti insieme alle Veline Shaila e Mikaela.