Chiara Ferragni posta un video di Vittoria e Leone e il web impazzisce, pioggia di like

Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni impaurita dal pediatra. Il fratello Leone la tranquillizza, il video finisce sui social.

Leone e Vittoria sono i figli di Fedez e di Chiara Ferragni ed anche per questo motivo sono diventati delle vere e proprie star del web. I due appaiono sempre piuttosto uniti ed anche molto affiatati. I genitori sono soliti condividere sui social immagini, foto e video che li vedono protagonisti e sembra che con i loro visi e le loro battute e gesti, abbiano conquistato davvero i social. Proprio nelle scorse ore è stato pubblicato un video in cui si vedono i due protagonisti di un siparietto davvero molto simpatico.

Leone e Vittoria, i figli di Chiara e Fedez conquistano il web

Leone e Vittoria sono i figli di Chiara Ferragni e Fedez. Nelle scorse ore i due sono stati protagonisti di un siparietto davvero molto tenero e simpatico. I due si trovavano dal pediatra per una visita di controllo. Ad ogni modo, alla vista del medico la piccolina di casa si è intimorita.

La piccola Vitto impaurita dal pediatra, il fratello la rincuora

Il video è stato pubblicato da Chiara Ferragni ed è stato girato nelle sale d’attesa dello studio medico. Come già anticipato, la piccola Vittoria è apparsa piuttosto impaurita, tanto da non voler nemmeno entrare nello studio. Il fratello così ha cercato di tranquillizzarla. “Non ti fa la puntura. Vitto, il dottore solo ti pesa, ti sente il cuore e le orecchie“, ha detto Leone alla sorellina, che ha risposto sorridendo. La loro mamma ha ripreso questa scena ed ha voluto condividerla con i suoi follower che sono tutti completamente pazzi dei due piccolini.

Nuova polemica sui Ferragnez

Intanto, i Ferragnez proprio nei giorni scorsi sono stati al centro di una vera e proprio bufera. Tutto è iniziato nel momento in cui Fedez e Chiara hanno fatto visita al Museum of Dreamers di Milano per una visita privata. Questo ha fatto infuriare tutti i visitatori che erano in fila pronti per entrare, con tanto di biglietti in mano.”Non è colpa nostra. Il museo è stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando sul sito”. Queste le parole che sono dichiarate da Chiara Ferragni a Valerio Staffelli, che ha consegnato un tapiro d’oro alla stessa per l’occasione.