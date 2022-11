Tiberio Timperi al veleno contro Ilary Blasi: “E’ una “caciottara” “

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha definito Caciottaro Fabrizio Corona, oggi è stata lei chiamata in questo modo da un noto conduttore. Ma chi?

Ilary Blasi continua ad essere al centro del gossip, dopo la separazione da Francesco Totti avvenuta la scorsa estate. Ad ogni modo, oggi vogliamo ricordare quel momento in cui, Ilary in diretta tv ha avuto un litigio con Fabrizio Corona. In quella occasione la conduttrice ha definito Fabrizio “caciottaro”. Ebbene, adesso è stata proprio lei ad essere stata definita “caciottara”.

Ilary Blasi e la lite con Fabrizio Corona al Grande fratello vip

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, qualche anno fa Ilary Blasi ha dato del caciottaro a Fabrizio Corona. In queste ultime ore però, è stata proprio Ilary ad essere stata chiamata “caciottara”. Ma chi ha utilizzato questo termine nei suoi confronti? E’ stato un conduttore Rai ad aver dato della caciottara a Ilary. Stiamo parlando nello specifico di Tiberio Timperi, il quale ha commentato la notizia sulla separazione tra Totti e Ilary e pare che si sia lasciato andare con le parole. E’ stato nella puntata di Uno Mattina in famiglia che si è parlato di questa separazione.

Oggi Ilary chiamata caciottara da un conduttore televisivo

Il conduttore sarebbe intervenuto dicendo “Possiamo dire una cosa? Trattenerci gli orologi è veramente cheesy, da caciottari”. Questo commento, piuttosto spontaneo e molto sincero non è di certo passato inosservato anche per il vocabolo Cheesy che in genere si utilizza per definire una persona piuttosto scadente e svampita. Il conduttore si è riferito sicuramente alla vicenda dei Rolex che Ilary avrebbe “rubato” al suo ex marito.Ciò che Timperi non ha sottolineato è il fatto che anche Francesco però ha sottratto ad Ilary le borse e le scarpe di gran lusso.

A che punto è la separazione tra Ilary e Francesco Totti?

Tra l’altro, si dice che Ilary abbia per caso ritrovato queste borse nella loro abitazione, mentre non sappiamo effettivamente se Ilary abbia restituito i Rolex. Tra l’altro, anche per questa vicenda i due ex sono finiti in tribunale in questi giorni. Chissà cosa sarà accaduto tra i due. La prossima udienza sembra essere fissata per il prossimo mese di marzo.