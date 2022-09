Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione come si stanno comportando in questi giorni

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano alla normalità. L’ex capitano della Roma torna a giocare a calcetto.

Continuiamo a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. Sappiamo che Francesco Totti ha rilasciato un’intervista davvero scoppiettante, nel corso della quale ha lanciato delle pesanti accuse all’ex moglie facendo intendere che sia stata proprio lei a tradire per prima. Adesso per la coppia è arrivato un momento di tregua o almeno i due ex stanno provando ad andare avanti e di tornare alla normalità, dopo mesi molto intensi e frenetici. Ma cosa sta accadendo nelle loro vite?

Francesco Totti e Ilary Blasi tentano di tornare alla normalità dopo la separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi a poco a poco, stanno cercando di tornare alla normalità. In realtà Ilary in questi mesi ha tentato in ogni modo di andare avanti ed ha fatto diversi viaggi, alcuni da sola, altri in compagnia dei suoi figli. Totti, invece, si è chiuso nel massimo silenzio e non si è fatto vedere per diversi mesi, salvo poi rompere il silenzio e rilasciare quell’intervista shock. Ebbene, adesso l’ex capitano della Roma ha deciso di tornare a vivere. Ha indossato di nuovo gli scarpini ed è tornato a giocare a calcetto.

Totti torna ad indossare i suoi scarpini

Insomma, un po’ di serenità per Francesco e Ilary. I due si sono lasciati e la loro separazione ha sconvolto tutti quanti. Come già anticipato, i due stanno cercando di tornare alla normalità e dedicarsi alle loro passioni. Ilary è tornata a Roma e Francesco invece è tornato a quella che è la sua più grande passione, ovvero il calcio, alla quale sembra non poter rinunciare. All’età di 46 anni è pronto a tornare ad indossare i suoi scarpini e tra pochi giorni scenderà di nuovo in campo. Ovviamente non all’Olimpico di Roma ma sui campi della Lega Calcio A 8.

Totti pronto a scendere in campo con la Totti Sporting club

Tra pochi giorni, infatti, inizierà questa quarta stagione nella sua squadra ovvero la Totti Sporting Club. Francesco si troverà a sfidare la Roma e scendere in campo nella nuova stagione di Lega Calcio a 8 che sarà presentata nella giornata di domani presso la Sala d’Onore del Coni. A questo campionato prenderanno parte 22 squadre e partirà ufficialmente il 3 ottobre. Occhi puntati al primo appuntamento che sarà la Supercoppa, in programma il 26 settembre. Si sfideranno la Roma e la squadra con al timone Francesco Totti.