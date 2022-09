Platinette senza freni su Vanessa Incontrada: “Se lo poteva anche risparmiare quel gesto”

0 SHARES Condividi Tweet

Vanessa Incontrada ancora una volta è finita al centro delle critiche e della polemica. Platinette si pone delle domande, poi dice “Era necessario quel gesto?”. Ma quale?

Vanessa Incontrada torna ad essere al centro del gossip. Su di lei sono state dette tante cose, si è parlato di lei e del suo talento ma anche della sua forma fisica. Molto spesso è finita sulle copertine dei principali settimanali o ancora sulle pagine di alcuni giornali e spesso e volentieri ha lanciato dei messaggi di accettazione di se e talvolta è finita al centro delle critiche. In questi giorni di lei ne ha parlato Platinette, ovvero Mauro Coruzzi che sul settimanale Dipiù, tiene una rubrica intitolata La tv che vedo. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Coruzzi?

Vanessa Incontrada, di lei ne parla Platinette

Di Vanessa Incontrada purtroppo nell’ultimo periodo si è più parlato del suo aspetto fisico che del suo talento. Come abbiamo visto, in passato è stata la stessa a lanciare dei messaggi di accettazione di se stessi e talvolta ha dato modo di avviare delle critiche non indifferenti. Qualcuno l’ha sempre difesa e continua a farlo, altri invece non aspettano altro che criticarla. In questi giorni a parlare di lei è stata Platinette, che nella rubrica intitolata La tv che vedo su DiPiù tv ha voluto sicuramente elogiare la conduttrice e attrice in primis per il suo grande talento.

Platinette elogia Vanessa poi si pone delle domande

Poi però ha anche sottolineato il fatto di non condividere il modo di Vanessa di gestire la sua immagine e di conseguenza di rispondere alle critiche che le vengono sempre mosse. Platinette si posta delle domande, ovvero il perché ci sia questo accanimento su Vanessa e perché l’attrice e conduttrice non perde occasioni per riaccendere le polemiche. In qualche modo Platinette ha fatto intendere che forse la conduttrice non fa altro che accendere le polemiche e cavalcare tutto ciò. Ma a che pro? Platinette per spiegare cosa volesse dire, si è chiesta se fosse proprio necessario mangiare una mozzarella sul palco in pubblica, in occasione del concertone di Gigi D’Alessio.

Periodo super fortunato per la conduttrice

Vanessa sapeva benissimo che questo gesto avrebbe generato nuove polemiche ma intanto lo ha fatto. Insomma, Mauro Coruzzi ha fatto sapere che a suo modo di vedere, in alcune occasioni Vanessa forse ci marcia un pò su. Intanto per la Incontrada è un momento davvero super fortunato da un punto di vista lavorativo. E’ stata al timone dei Tim music awards e molto presto sarà la protagonista ancora di Fosca Innocenti. Attualmente è al cinema con Ostaggi e prossimamente tornerà a condurre Zelig insieme a Claudio Bisio.