Albano, la figlia Jasmine cita Valentina Ferragni e poi dice: “Ti dirò, vi dirò”

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi nel corso di una Instagram stories ha citato Valentina Ferragni facendo una confessione. Ma di cosa si tratta?

La nota Jasmine Carrisi, ovvero la figlia di Albano e di Loredana Lecciso in questi ultimi anni è stata spesso al centro del gossip e sotto i riflettori, anche per il suo aver tentato di sfondare nel mondo della musica. Ebbene, sembra proprio che la nota Jasmine abbia dimostrato di avere un grande talento come il padre ed infatti in diverse occasioni ha cantato lasciando tutti senza parole. Ha ereditato la voce dal suo papà e la bellezza dalla sua mamma. E’ molto attiva sui social, dove ogni giorno condivide foto e video in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Proprio in questi giorni, Jasmine ha fatto una rivelazione piuttosto interessante sulla sorella minore di Chiara Ferragni, ovvero Valentina.

Jasmine Carrisi in una Instagram stories cita Valentina Ferragni

Jasmine Carrisi la conosciamo tutti per essere la figlia di Albano e di Loredana Lecciso. Di contro, anche Valentina Ferragni non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, perché è la sorella di Chiara, una delle influencer più amate di sempre e più famosa al mondo. Per tanto tempo il suo nome è stato legato a quello della sorella. Ma in che termini sono legate le due, ovvero Jasmine e Valentina? A svelare questo mistero è stata proprio lei, la figlia di Albano e lo ha fatto attraverso le sue Instagram stories.

Cosa avrà voluto dire il post dell’utente Twitter?

Jasmine Carrisi, che è molto attiva sui social nei giorni scorsi ha pubblicato una storia che ha fatto parecchio dubitare i suoi follower. Il motivo? Pare che ad un certo punto abbia nominato Valentina Ferragni e lo ha fatto in un modo che ha lasciato parecchio stupiti i suoi fan. Ma per quale motivo? In questa storia, Jasmine ha postato un Twitter di un certo @opiquellovero che dice “Ma qualcuno ha mai visto Jasmine Carrisi e Valentina Ferragni nella stessa stanza?”. A quanto pare questo utente social ha semplicemente voluto sottolineare la grande somiglianza che c’è tra le due ragazze, entrambe molto belle e bionde, con gli occhi chiari.

La risposta di Jasmine

Jasmine ha risposto a questo messaggio scrivendo “ti dirò, vi dirò”, riprendendo un tik tok molto famoso dove una persona afferma la verità di quello che è stato appena detto. Insomma, in due parole, con questo post Jasmine ha voluto far intendere che effettivamente anche lei riconosce questa somiglianza tra lei e Valentina.